民眾黨2026布局藏玄機？媒體人驚：全台竟出現太陽等距

民眾黨前主席柯文哲今到嘉義市城隍廟參拜，不少人拿書、帽子給他簽名。（中時資料照／呂妍庭攝）

隨著2026年九合一地方選舉逐步逼近，台灣民眾黨動向備受關注。前民眾黨主席柯文哲近日南下嘉義，陪同黨籍立委張啓楷參拜嘉義市城隍廟；另一方面，現任黨主席黃國昌則頻頻被點名，有意挑戰新北市長大位。對此，資深媒體人羅友志5日表示，民眾黨的2026地方布局，不論是刻意安排或自然發展，呈現出一種耐人尋味的「太陽等距」現象。

羅友志5日在臉書上指出，柯文哲選擇「嘉義市」作為行程焦點，對外說法是嘉義為「民主聖地」。從政治環境來看，嘉義市長期呈現高度搖擺，藍綠白皆曾執政，政治土壤相對開放；再加上嘉義市的象徵人物、醫師出身的「嘉義媽祖婆」許世賢，本身就具備高度話題性，確實容易引發討論。

然而，羅友志也點出關鍵疑問：嘉義市並非當前政治話題的核心戰區，為何政治能量仍在的柯文哲，會選擇相對「冷門」的縣市？他分析，這不排除是一種「走出台北」的戰略思維，藉此擴大民眾黨在非都會區的能見度與影響力。

羅友志進一步表示，當他將全台地圖攤開觀察時發現，目前民眾黨檯面上的幾位關鍵人物，包括布局新北的黃國昌、深耕新竹的高虹安，以及仍具高度關注度的柯文哲；若再加上長期經營中部的蔡壁如，幾股政治能量在地理位置上竟形成近似「太陽等距」的分布狀態——前提是蔡壁如能順利回歸民眾黨核心決策圈。

他直言，若未來再補上南高屏地區，民眾黨除了東部之外，幾乎可在全台形成多個「訊息中心」，有效擴散政治聲量。這樣的布局，究竟是精心策畫，還是巧合成形？羅友志最後拋出疑問，也替民眾黨2026地方選戰增添更多想像空間。

