民眾黨2026年選戰目標為何？黃國昌稱選舉拿幾席不重要：帶來最佳地方治理才是重點

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文今（19日）於新莊會面討論兩黨合作，黃國昌被問及選戰目標為何時，強調民眾黨會把國家利益放在政黨利益上，因此他和鄭討論的是台灣共同未來，而不是民眾黨接下來在地方選舉要拿幾席。而若未來參選新北市長的「男主角」不是他，也千萬不要擔心他會扯後腿，必定跳到第一線用最大力量輔選。

媒體詢問，鄭麗文曾表示明年地方選舉要拿下「南一都」，那民眾黨的目標是什麼？黃國昌回應，相信鄭麗文當選國民黨主席後，對於國民黨未來發展提出目標，這是理所當然，完全可以理解；但他不是不願意回答，而是今天會談中，他已經說的很清楚，民眾黨會把國家利益放在政黨利益上。

黃國昌強調，他和鄭麗文討論的是台灣共同未來，不是民眾黨接下來在地方選舉要拿幾席，更重要的是能否找到最強的團隊，帶給台灣最佳的地方治理，在邁向未來的道路上，可以發展符合台灣需求的台灣模式，這才是藍白關心的問題。

黃國昌也透露，他和國民黨其他先進、政治前輩，一直都有在請益。像是新北市長侯友宜推動行動治理，完全掌握新北市政；他也到台中跟台中市長盧秀燕請教幸福城市，盧秀燕的治理有目共睹；而基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳即便黨籍不同，也把基隆市政打理的更好，這都是學習的方向。

「民眾黨想不想地方執政，老實說非常想，因為我們國會監督是狗吠火車，真的要做是要拿到行政權」，黃國昌表示，民眾黨是在茁壯的政黨，當然希望有更多好的人才進入地方政府，親手實踐地方治理，答案是肯定的。

不過，黃國昌已表態參選新北市長，媒體也追問是否靠民調整合藍白，推出最強人選？黃國昌說，他已經說過，希望讓自己成為更好的選擇，帶給大家更好的新北，但他同時也說，自己是一個大局為重的人，當有更高的目標價值、更好的人，當然願意支持，這中間一定有過程來討論。

黃國昌強調，民進黨一定會見縫插針，像是同樣要參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧，強力支持他選到底，這麼說的用意他當然明白。但他看的不是小我，還有大我，大我才是人民所關心，接下來要組成最強團隊，接下侯友宜的良好基礎，帶來最佳的地方治理，這才是真正關心的事情。

黃國昌也說，他講過非常多次，如果有機會代表在野聯盟，一定全力以赴使命必達，若男主角不是他，也千萬不要擔心他會扯後腿、袖手旁觀，必定跳到第一線用最大力量輔選，「因為我們跟選民承諾是最強團隊」。

媒體也關切，國民黨認同「一國兩區」，藍白的兩岸觀點是否可以合作？黃國昌則說，與其在名詞或意識形態上打轉，不如看是要實現什麼價值、達成什麼目標。從過去到現在有10幾種不同名詞，搞了30幾年，然後呢？創造了什麼改變？這對他而言一點都不重要，重要的是怎麼讓台灣能夠有真的捍衛民主自由法治的生活方式，如何帶給台灣人民更好的生活，這才是值得捲起衣袖打拚的目標。



