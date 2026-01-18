民眾黨2026政見9支箭內容曝 亮點一次看

民眾黨18日上午舉辦2026共同政策綱領記者會。（袁茵攝）

民眾黨18日上午公布2026地方選舉共同政見，共分成9支箭為居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，包括主張「生產坐月子金」10萬元、凍卵補助、阿公阿嬤顧孫津貼、青年返鄉津貼等。

民眾黨政策會18日上午舉辦「民眾的事，我們的事」2026共同政策綱領記者會。針對該政見單純只給民眾黨候選人，還是已跟國民黨智庫對接？民眾黨主席黃國昌受訪時表示，這是民眾黨縣市首長或議員候選人共同對台灣社會的承諾，以及提出願景目標，未來有機會上任時，民眾黨會秉持說到做到的原則跟風格，努力實踐政見。

黃國昌提及，至於與國民黨共提政見部分，前陣子兩邊智庫已進行非常密集磋商，大致內容跟方向也已預擬，只是國民黨表達「需要進行一些黨內參選人徵詢的民主程序」，而民眾黨也尊重，所以藍白共同政見部分，尚待國民黨通知何時完成黨內民主程序。

而民眾黨也公布2026政見內容，一共分為9支箭，包括居住正義、人本交通、生養無畏、全齡友善、教育優化、身心健康、低碳家園、產業升級、族群共融，並涵蓋「穩社會、顧生養、保安康、壯產業」四大核心願景，提出36項具體政見主張 。

其中針對生養部分，包括「補助坐月子營養金，育嬰留停不減薪」，提及自懷孕滿3個月起（包含三個月後之非自願性流產），由縣市政府社會局提供新台幣5萬元補助，以實質減輕孕期與產後的經濟壓力；且孩子出生後，主張發「生產坐月子金」，給予全額新台幣10萬元的實質協助。

而「補助終身1次非醫療性凍卵療程及每年1次AMH檢驗」，主張補助25歲至40歲女性每年一次AMH數值檢驗暨終身一次非醫療性凍卵療程補助2萬元。另民眾黨也主張「阿公阿嬤顧孫津貼」，認為一旦祖父母參與照顧幼兒的行列，就等於加入（準）公共托育體系，不僅能確保兒童照顧品質，更能透過「銀髮就業」滿足長者對家庭關係的需求，同時為吃緊的教保人力市場注入穩定資源，達到代際共榮。

產業政策部分，民眾黨提出「公私協力整合中央資源協助傳產升級、提供青年返鄉津貼」，目前不論中央或地方的補助，都是以青年要在地設籍和就業／創業提出計劃，再予以補助，難以預料文件申請是否通過；屏東縣雖然不用提計劃直接給予1萬元獎金，總額卻小，且要青年長期落地，滿足其生活需求，住房和交通也必須成為補貼項目，每月或每年金額不用太多卻長期提供，而補助金額可由各地方縣市政府依自身財政或物價情形酌定。

