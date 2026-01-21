民眾黨2026議員提名名單再增10人 許甫吳怡萱加入台北市選戰
台灣民眾黨今天舉行中央委員會，核定2026第四波議員提名名單，包括民眾黨前副祕書長許甫參選台北市松山信義區、前發言人吳怡萱參選台北市中正萬華區、前國際部主任林子宇參選新北市板橋區等10人。民眾黨主席黃國昌表示，提名的每位夥伴都是強棒，以最大努力回應民眾期待、爭取支持。
台灣民眾黨透過新聞稿表示，中央委員會核定選決會通過的2026年直轄市、縣市議員第四波提名名單，包括基隆市中山區呂承祐、台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱、新北市板橋區林子宇、新北市中和區陳怡君、新竹縣湖口鄉陳岫玫、新竹縣新豐鄉徐勝凌、苗栗縣後龍造橋竹南選區蔡君婷、苗栗縣頭份三灣南庄選區林志學、澎湖縣馬公市莊國輝等10人。
民眾黨主席黃國昌表示，提名的每名夥伴都是強棒、即戰力，具紮實專業背景，有完整實務歷練與豐沛服務熱忱，期勉未來深耕基層、貼近民意，以最大努力回應民眾期待，爭取支持，用行動解決地方問題。
黃國昌強調，面對民進黨政府違法濫權，民眾黨要以120分的努力對人民負責、積極解決問題，每位參選人都爭取讓自己成為最好的選擇。民眾黨已正式公布2026顧台灣9支箭政策綱領，與國民黨共同政見也正在推進中，兩黨智庫持續密集磋商，將盡快向各界報告。
民眾黨也表示，中央委員會中公布，民眾黨選舉決策委員會昨天開會後，提出2026年直轄市、縣市議員第五波提名選區公告，包含台中市北屯選區、彰化縣和美線西伸港選區、彰化縣二林芳苑大城竹塘選區，將各提一名參選人，自22日9時起公告登記、28日下午6時截止。
