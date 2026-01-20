民眾黨2026選爛也沒差？他曝柯文哲1陰謀：穩賺不賠

政治中心／周孟漢報導



繼台北市長蔣萬安宣布國中小營養午餐免收費後，全台多個縣市如基、中、高、南、屏也相繼宣布跟進，但近日民眾黨創黨主席柯文哲，卻逆風開轟蔣萬安「騙選票」，此舉不禁令外界質疑藍白合是只是一場空？對此，民進黨新北市議員卓冠廷分析，認為這是「柯文哲路線」、「黃國昌路線」2者正在對抗，表示對柯文哲來說，民眾黨只要「做好1事」，就是一場穩賺不賠的「無本生意」。





柯文哲開轟蔣萬安沒在怕！他曝民眾黨「2026選爛也沒差」：阿北穩賺不賠

民進黨新北市議員卓冠廷表示對柯文哲來說，民眾黨只要「做好1事」，就是一場穩賺不賠的「無本生意」。。（圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





民眾黨唱雙簧！柯文哲、黃國昌檯面下悄對抗



卓冠廷今（20）日透過臉書以「『柯文哲路線』vs『黃國昌路線』正在對抗」為題發文，表示柯文哲要的是「左打藍右打綠」，但黃國昌走的是「全面小藍化」，透露柯文哲痛批蔣萬安營養午餐全免是「騙選票」，藍營大反彈，「可以觀察的是民眾黨是否正因柯文哲的回歸而試圖撕下小藍標籤？」。

柯文哲開轟蔣萬安沒在怕！他曝民眾黨「2026選爛也沒差」：阿北穩賺不賠

柯文哲痛批蔣萬安營養午餐全免是「騙選票」。（圖／民視新聞）





藍白合若不成功！柯文哲幾乎沒有損失

卓冠廷認為，從民眾黨的大戰略來看，2026的藍白合若不成功，對柯文哲究竟有何損失？答案是「幾乎沒有」，表示在當前藍營縣市長人選難產、而白營積極佈局的態勢下，即便藍白合最終破局，國民黨勢必會像2024年一樣，將敗選責任全數歸咎於柯文哲，甚至將其視為千古罪人。

柯文哲開轟蔣萬安沒在怕！他曝民眾黨「2026選爛也沒差」：阿北穩賺不賠

卓冠廷認為，2026的藍白合若不成功，柯文哲也「幾乎沒有損失」。（圖／民視新聞）





白營只需維持關鍵少數！柯文哲穩賺不賠



「但問題是，罵完之後呢？國民黨敢就此與民眾黨決裂嗎？還是為了生存，不得不更卑微地爭取民眾黨的支持？」卓冠廷則表示「對民眾黨而言，2026選得好壞與否，只要能維持關鍵少數，對柯文哲來說這就是一場穩賺不賠的『無本生意』」，強調不論藍白合不合，對民進黨而言，都必須做好「一對一也能贏」的萬全準備，文末寫下「唯有自身強大，才無需看人臉色」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯文哲不怕「民眾黨2026選爛」？他曝阿北「背後1陰謀」：穩賺不賠無本生意

更多民視新聞報導

柯文哲父子吃飯「全是陳佩琪擺拍」？驚人1細節曝光

館長喊被羈押也要直播！認了挺錯人：不該支持柯文哲

不只柯文哲批蔣萬安「騙選票」！黃瀞瑩也列3點開嗆

