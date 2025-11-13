民眾黨2026選舉中彰雲投提名6人 台中有2區待整合競爭激烈 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

為迎戰2026地方選舉，民眾黨中央委員會核定選決會，昨通過2026年直轄市、縣市第二波議員提名名單，被提名人包括台中市江和樹、連小華；彰化縣吳韋達、張雪如；南投縣簡千翔、雲林縣陳乙辰。但台中仍有北屯區、太平區2區待整合。台中市地方黨部主委陳清龍今（13）日表示，現仍積極溝通，最慢12月會將最終名單交付黨中央，盼推出最強人選為民服務。

台中市北屯區原市議員黃健豪當選立委、另現任議員陳成添也宣布不連任，成為兵家必爭之地。陳清龍透露，黨內目前已有4位表態，包括邱于珊、陳諭韋、許瑞宏、吳皇昇，他以主委身分進行協調，希望在這1、2個月內整合出一位代表民眾黨參選的最佳人選。

陳清龍表示，太平區則有許書豪、莊育展兩位黨員因有意競選，也在協調中。至於西屯區已整合完畢，應會推舉劉芩妤。

至於日前外界傳聞，立委麥玉珍在卸任後，可能出戰地方議員選舉，在目前公布名單與規劃中都未見麥，等同謠言不攻自破。

據了解，台中、彰化原就有2席議員，民眾黨在2026地方大選，目標是成立議會黨團，壯大基層能量，讓改革從地方開始扎根。

