民眾黨2026首波議員提名 北市竹市等7人

財政部舉行114年地價稅開徵記者會 (圖)
財政部28日舉行114年地價稅開徵記者會，圖為財政部賦稅署稽徵行政組組長賴基福（左）、財政部賦稅署財產稅組組長吳君泰（中）、台南市財政稅務局局長李建賢（右）。中央社 ・ 1 天前
台日友誼再進一步！彰化市邀森町共襄2026古城踩街嘉年華
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化市與日本北海道森町的友誼再度升溫！彰化市公所代理主任秘書陳瑞仁2 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
29萬車主未繳！營業用牌照稅繳納「剩3天」 逾期加徵恐飆10%
財政部賦稅署今（29）日提醒，114年營業用車輛下期使用牌照稅，已於10月1日開徵，繳納期限至本月31日（星期五）止。若車主尚未收到繳款書或遺失繳款書，應儘速向車籍所在地的地方稅稽徵機關或派駐監理機關櫃檯申請補發。中天新聞網 ・ 13 小時前
國民黨新舊任主席交接 朱立倫發表感言
(記者蕭文彥台北報導)國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，現任黨主席朱立倫日前率領黨務主管總辭，他今天表示，總辭是給鄭麗文最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重新主席，不要造成新主席任何...自立晚報 ・ 18 分鐘前
民眾黨2026首波提名出爐 台北、新竹市現任議員打頭陣
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 民眾黨今（29）日召開中央委員會，一口氣拍板通過2026年直轄市、縣市首波議員提名名單，包括台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪，以及新竹市李國璋、宋品瑩、葉國文等人；黨主席黃國昌表示，這批人選兼具地方深耕與專業歷練，代表民眾黨將持續深耕地方、回應民意。 民眾黨今日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直...匯流新聞網 ・ 12 小時前
財部：前9月稅收年減2.5% 預算達標面臨挑戰
（中央社記者呂晏慈台北28日電）展望全年稅收表現，財政部統計處今天表示，由於股市量能及車市買氣削弱、房地產市場轉緩，相關稅收連帶受挫，加上營所稅延分期繳納措施及部分暫繳稅款尚未入帳，前9月全國賦稅收入年減2.5%，今年總稅收達成年度預算目標面臨挑戰。中央社 ・ 1 天前
倒數3天！29萬車主沒繳「這筆錢」 最高加徵10%
全台逾29萬車主注意了，這筆錢月底沒繳，最高加徵10％！財政部賦稅署今（29）日表示，本（114）年營業用車輛下期使用牌照稅，已於10月1日開徵，繳納期限至31日（星期五）止，納稅義務人如遺失或尚未收到繳款書，請儘速向車籍所在地地方稅稽徵機關或其派駐監理機關服務櫃檯申請補發。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
被周玉蔻酸「髒又醜」王世堅皺眉回這句
[NOWnews今日新聞]民進黨積極布局2026地方選戰，在台北市長人選上，名嘴周玉蔻今（29）日表示，「民進黨會提名沈伯洋參選台北巿長嗎？我猜不會！」更大酸綠委王世堅「醜又髒」。對此，王世堅受訪時回...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
民眾黨曝首波議員提名名單 黃國昌這樣期許
[NOWnews今日新聞]台灣民眾黨今(29)日舉辦中央委員會，會中核定選決會通過之2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
鄭麗文四大支柱延續馬連路線 郭正亮讚人事布局「明快」
國民黨主席當選人鄭麗文近日公布了新的黨中央人事名單，任命李乾龍、季麟連、張榮恭和蕭旭岑為副主席，其中李乾龍同時兼任祕書長。前立委郭正亮在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，這幾位副主席的任命明顯延續了馬英九和連戰的兩岸路線，這一策略可謂「明快」。中天新聞網 ・ 1 天前
蔣萬安：輝達總部確定落腳北士科T17、T18基地 (圖)
台北市長蔣萬安29日率台北市政府官員赴議會報告115年度市府施政計畫及總預算案等議案，並宣布輝達明確表示台灣總部地點就會在北士科T17、T18基地。圖為蔣萬安（左）與台北市副市長李四川（右）席間交換意見。中央社 ・ 12 小時前
英國出售20架「颱風戰機」給土耳其 近20年來最大訂單 減少對美軍武依賴 北約加強國防合作 對俄展現團結氣勢 白俄氣球侵犯空域 立陶宛控「混合攻擊」｜全球聊天室｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基28日表示，烏方已經準備好和談，將在這個星期與歐洲官員討論停火計畫的細節。但是在火力方面，進度也沒有放緩下來，除了日前和瑞典達成協議，將購買100架到150架的「獅鷲戰鬥機」，最近也在與法國討論，購買「飆風戰鬥機」的可能性；如果未來同時擁有F-16、獅鷲和飆風戰機，就能持續推動空軍現代化。另外現在歐洲國家，面對俄羅斯威脅之下，也在積極地強化武力、武裝自己。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 6 小時前
沈伯洋遭中國立案調查回嗆「台灣人沒在怕」！民進黨：中國無權干涉台灣人民、紅色恐怖破壞兩岸和平
沈伯洋說，這是一年內第6次，這次還直接由公安立案偵查，下一步大概就是通緝、缺席審判，「無所謂，反正台灣人沒在怕的。」放言 Fount Media ・ 1 天前
張峻踹傅崐萁桌！在地議員不忍揭3真相 酸爆：啊，我忘了，你不是縣長
國民黨立委傅崐萁昨（27）日在花蓮舉辦「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，不過卻傳出許多災民，根本沒有被邀請，反被擋在場外。活動進行到一半，花蓮縣議長張峻忍無可忍，率隊伍衝進場，直接朝傅崐萁的主席桌用力踹了一腳，掀起熱烈討論。花蓮縣議員胡仁順就道出真相，透露張峻與災民會暴怒的3大原因，在那一腳之前，傅崐萁的主任在外面跟災民對峙，唯二受災的議員沒被邀請，災後處理方式更是「0403地震的翻版」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…
加拿大考慮取消中國電動車進口關稅！一旁的美國急著跳腳…SiCAR愛車酷 ・ 15 小時前
輝達選洲美國小預定地「羽球場跳票」？ 蔣萬安：會有配套｜#鏡新聞
先前台北市政府和新壽才針對T17、18土地合意解約，最快本週雙方會面對面坐下來談，傳出輝達對北市府提出的秘密基地，也就是北士科T12旁的洲美國小預定地也很感興趣，不過這個預定地原本要改建為「國際羽球館」，因此遭到綠營議員質疑政策跳票。台北市長蔣萬安今天（10/28）表示，會把適合土地提供給輝達，一切都會有配套。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
國民黨進入雙核心女力時代嗎？
鄭麗文當選國民黨主席後，黨內政治發展，進入「雙女力時代」或雙核心時代嗎？這個問題頗為尖銳及敏感，然這涉及國民黨是否能在2026年持續贏得地方選舉及2028年攻克中央執政權。鄭麗文脫穎而出，戰勝國民黨前副主席、前臺北市長郝龍斌及立委羅智強等五位男性候選人；並成為首位由民進黨轉入國民黨後，再登上黨魁的女性政治人物。鄭能否像民進黨的前總統蔡英文，也是民進黨前主席一樣由藍轉綠後，帶領民進黨贏下三屆總統大選？已引起許多政治觀察家廣泛型討論。奔騰思潮 ・ 20 小時前
搧他耳光被判賠錢、拘役 羅智強再拱：唯一支持邱議瑩選高雄市長
民進黨立委邱議瑩去年在立院國會爆發朝野衝突時，拿紙扇摑國民黨立委羅智強耳光，遭台北地方法院判決她民事賠償20萬元；刑事判拘役10日，得易罰金，每日1000元，可上訴。對此，羅智強今早（28日）直言，這項判決反映了她是民進黨最適任選高雄市長的人選，因此「唯一支持邱議瑩代表民進黨參選高雄市長」。中天新聞網 ・ 1 天前
鄭麗文到南投：台灣不是提款機 國防預算要合理
國民黨主席當選人鄭麗文廿九日到南投縣議會出席南投感恩餐會，他表示，台灣當然需要合理國防，但過高、不合理國防預算，超乎台灣財政負擔能力，而台灣不是提款機，應要有合理國防預算，不是讓惡性軍備競賽，這對台灣安全沒有幫助。鄭麗文(廿九)日中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘。縣長許淑華、無黨籍縣議會議長何勝豐、國民黨副議長潘一全、國民黨立委游顥、南投市長張嘉哲及多名縣議員、鄉鎮長出席，場面熱鬧。鄭麗文特別說，國民黨立委馬文君因立法院要事無法到場。對於鄭麗文反對未來增加國防預算到GDP的5%，總統府發言人郭雅慧今天對此表示，顯然鄭麗文的想法與全世界民主國家想法並不一致，投資國防其實是投資和平，投資國防是希望維持民主自由的生活現狀。鄭麗文 ...台灣新生報 ・ 10 小時前
問題豬肉同車貨物流入13家業者 屏縣府預防性封存
（中央社記者李卉婷屏東縣28日電）彰化肉品業者委託嘉里大榮物流公司載運問題豬肉至高雄市，屏東縣衛生局26日接獲通知，同車貨品疑流入屏東縣13家業者，多為冷凍生鮮及加熱微波食品，全數預防性封存。中央社 ・ 1 天前