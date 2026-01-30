民眾黨6下6上！黃國昌曝動向：5工作滿忙的

▲民眾黨團今（30）日召開記者會，6立委將離職。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨遵循「2年條款」，包括黨團總召黃國昌、副總召張啟楷在內等6位不分區立委已事先請辭，並於今（30）日攜手召開他們的最後一次記者會，下個會期開始將由另外6位白委遞補。

黃國昌、張啓楷、黃珊珊、林國成、麥玉珍、林憶君等6位立委今齊聚召開最後一次記者會，未來將由前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀等遞補，上述6人將於2月3日早上10時宣誓就職。

民眾黨共有8名立委，原預計8上8下，不過由於吳春城提早離任，劉書彬才剛遞補上，陳昭姿則因推動《人工生殖法》草案要務在身，2人將繼續擔任立委。

而黃國昌今在記者會上仍針對社會住宅猛批執政黨，一旁的黨團主任陳智菡直言，看得出來總召在最後的記者會上仍是戰力十足。一旁的張啟楷一開口則說，今日可說是離情依依，不過他歡迎大家去嘉義看他。

針對外界關注未來去向，黃國昌舉出他卸任後還有5項工作要做，包括定期與黨團開會、到中央黨部辦公、投入新北市長選舉、直播主、重披律師袍，還是會滿忙的！

