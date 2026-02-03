民眾黨6人遞補宣誓就職 李貞秀成國會首位陸配立委

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

立法院第11屆進入第5會期，民眾黨依照黨內「兩年條款」完成不分區立委輪替作業，6名新任立委今（3）日在立法院完成宣誓就職。其中，李貞秀因身分背景，成為我國國會史上首位具有「陸配」身分的立法委員，格外引發關注。

立法院今日上午10時30分舉行宣誓典禮，由立法院長韓國瑜主持，大法官陳忠五擔任監誓人。完成宣誓的6人包括洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍與李貞秀，正式遞補不分區立委席次。民眾黨主席黃國昌，以及白委立委陳昭姿、劉書彬皆到場觀禮。宣讀誓詞為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」

中選會已於前一日頒發當選證書予李貞秀等6人。不過，由於李貞秀尚涉及國籍轉換程序，其尚未放棄陸籍，就任後的法律狀態也引發關注。民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨日表示，依其了解，李貞秀已依照台灣相關規定，前往中國大陸申請放棄國籍，並可於宣誓時說明所採取的方式。

不過，陸委會主委邱垂正日前指出，目前不論採取何種方式，沒有一個已經入籍中華民國的前中華人民共和國人士，可以因此放棄掉中華人民共和國的國籍，相關法規仍存在實務與制度落差。

針對此事，內政部昨晚進一步說明，已於今日將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李貞秀的國會辦公室，並正式函請其提供已完成喪失中國國籍的相關證明文件影本。內政部強調，若立委未能在就職前完成放棄外國國籍程序，立法院須依法啟動調查；一旦確認不符《國籍法》第20條規定，將依職權辦理解職事宜。

