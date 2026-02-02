民眾黨6位新任不分區明日報到 李貞秀曬「中選會當選證書」：不應成為政治標靶

民眾黨實施「兩年條款」，6名不分區立委上周請辭，6位新任不分區立委今（2）日到民眾黨中央報到，明（3）日將正式到立法院就職。其中，排名15的準立委李貞秀因陸配身分，是否能順利接任備受關注。民眾黨稍早則釋出各不分區立委當選證書受領照片，其中就包含李貞秀。

民眾黨6位新任不分區立委明（3）日報到。左至右依序為李貞秀、陳昭姿、邱慧洳、陳清龍、王安祥、蔡春綢、劉書彬、洪毓祥。（民眾黨提供）

中選會昨（1）日公告，民眾黨不分區立委提名人洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀6人，遞補當選民眾黨不分區立委。李貞秀昨日也發聲明說，她是依據《中華民國憲法》及《公職人員選舉罷免法》之正當法律權利及程序產生的立法委員，她的背景正代表廣大新住民在台灣社會中同樣扮演重要的角色。族群背景，絕不應成為政治標靶，也不應被扭曲成「國安風險」。

廣告 廣告

民眾黨6位新任不分區立委明（3）日報到。圖為李貞秀。（民眾黨提供）

李貞秀聲明說，依《中華民國宣誓條例》第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」。令人疑惑的是，不論是她或任何一位立法委員，就職宣誓誓詞時，恪遵的是中華民國憲法，依據的是中華民國的法律行使職權，並沒有與別人不同之情形；同樣的，就任立法委員後，行政機關依法行政，依據相關法律及規定受立法委員監督。

李貞秀表示，台灣是依法行政的國家，若有關國籍與國安的疑慮，都有明確的法律規範。執政黨若真關心國安，就應相信中華民國的法律制度，而非特別貼標籤在李貞秀身上煽動社會恐懼，用話術抹黑，這才是真正危害社會信任與民主根基的作為。

更多風傳媒報導

