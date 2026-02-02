民眾黨6名新立委今報到 黨團三長名單出爐！

立法院新會期2日為報到日，民眾黨因落實「兩年條款」制度，總計8名不分區立委中已辭職6名，將遞補6名新任立委。新會期的黨團三長部分，總召由陳清龍出任，副總召為王安祥，幹事長則由邱慧洳擔任，預計3日進行宣誓。

民眾黨6名新立委今報到。（圖／民眾黨）

民眾黨創黨主席柯文哲訂下的「兩年條款」制度，原本前8席立委黃珊珊、黃國昌、陳昭姿、吳春城、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷，預計都要在1月31日卸任。不過吳春城因捲入「壯世代」爭議，已於去年2月底請辭，由第9名劉書彬遞補，預計任期到2027年3月。

值得關注的是，由於《人工生殖法》代理孕母尚未解禁，柯文哲讓陳昭姿得以續任，且尚未具體說明離開立院的條件及時間點，進而影響到原本應該遞補的許忠信。

最新遞補的6名民眾黨不分區立委，分別為資策會軟體研究院前副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍，以及「陸配」李貞秀。

陳清龍將擔任民眾黨團立院總召。（圖／陳清龍）

據悉，民眾黨團約於一個月前已討論好新任黨團三長人選，由陳清龍拿下黨團總召，副總召為王安祥，幹事長為邱慧洳。

委員會分配方面，陳昭姿從衛環委員會轉去司法法制委員會，劉書彬從教育文化委員會轉去財政委員會。6名新立委部分，陳清龍為交通委員會、王安祥外交國防委員會、邱慧洳衛環委員會、蔡春綢教育文化委員會、洪毓祥經濟委員會、李貞秀內政委員會。

關於優先法案，黨團內部尚未確定拍板，但已可預期《人工生殖法》、「不在籍投票」將繼續列在其中，而各個新任立委內心也都有希望推動的法案，待黨團最終決議。

