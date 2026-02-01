民眾黨6名新立委本周上任 新會期開議前討論優先法案

民眾黨貫徹兩年條款，原有6名立委1月31日卸任，立法院也將在本周迎來換血。為了確保民眾黨團維持既有戰力，6名即將上任的新立委早已完成相關實習作業，各自由所屬委員會立委進行交接，上周也現身民眾黨團共識會議，由民眾黨主席黃國昌親自授課。

民眾黨確定貫徹兩年條款，原有6名立委黃珊珊、黃國昌、麥玉珍、林國成、林憶君及張啓楷1月31日卸任，立法院秘書長周萬來近期發函各黨團，立法院將在2月3日上午辦理民眾黨立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀就職。

為了確保前後任立委順利交接，民眾黨早已建立完善對應制度，由前任立委親自帶領新任立委，包括麥玉珍負責陳清龍、林憶君負責劉書彬、張啓楷負責許忠信、黃珊珊負責王安祥、前立委吳春城負責蔡春綢、林國成負責洪毓祥、黃國昌負責李貞秀、陳昭姿負責邱慧洳。

據了解，立法院上會期延會至1月31日，民眾黨團上周舉行共識會議，黃國昌也約見6名將上任的新任立委，親自說明國會運作與議事攻防，確保民眾黨團發揮既有戰力。此外，儘管黃國昌辭去立委職務，未來也將以黨主席身分列席每周二‘五例行黨團會議。

民眾黨團上會期公布優先法案，包括不在籍投票專法、公民投票法、刑事訴訟法、法官法、融資公司法、營養午餐專法、人工生殖法、空氣汙染防治法、環境影響評估法、勞工保險條例、外送平台管理暨從業人員權益保障法草案及長期照顧保險法等。

其中，環境影響評估法、勞工保險條例等法案已經修法程序，外送員專法則定名為「外送員權益保障及外送平臺管理法」在立法院完成三讀，至於刑事訴訟法、營養午餐專法及人工生殖法也已經進入委員會審查，民眾黨團下會期將持續推動不在籍投票專法等法案。

民眾黨團人士表示，新任立委將在2月3日宣誓就職，立法院下會期預計2月24日開議，民眾黨團預計農曆過年後才會正式討論新會期優先法案。

