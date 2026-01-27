民眾黨6名新立委2/3宣誓就職 李貞秀將成史上首位中配立委

民眾黨不分區立委李貞秀。資料照。李政龍攝



民眾黨前主席柯文哲在競選總統時訂下「兩年條款」，如今2年過去，包括黃國昌、黃珊珊等6名立委將於2月1日卸任。立法院秘書處今（1/27）天發函給各黨團，通知民眾黨6名新立委將於2月3日早上10時宣誓就職。值得注意的是，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，預計其身分會成為日後朝野攻防的焦點。

民眾黨兩年條款歷經不少風波，前立委吳春城因壯世代爭議提早一年請辭，由東吳大學政治系教授劉書彬遞補，原先黃國昌、黃珊珊、林國成、麥玉珍、陳昭姿、林憶君、張啓楷等7人均需要在2月1日請辭，不過日前爆出民眾黨前主席柯文哲承諾陳昭姿不受兩年條款限制，完成代理孕母解禁才需要卸任，引發部分立委不滿。

廣告 廣告

除了劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人因「兩年條款」，日前已將辭職書送交立法院人事處，並排入院會議程。根據《公職人員選舉罷免法》規定，不分區立委辭職遞補，遞補作業程序自立法院註銷名籍公函送達中選會起15日內，經中選會完成相關作業後，由中選會公告遞補名單，並回函立法院，完成遞補程序。

至於何時就職、何時可行使立委職權，屬於立法院與司法院權責，只要中選會回函立法院，立法院就可以辦理新立委宣誓就職。

立法院秘書處今天發函給各黨團，通知民眾黨6名新立委，包括前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、中配李貞秀等，將於2月3日早上10時宣誓就職。

值得注意的是，具有中配身分的李貞秀若順利就職，將成為首位擁有中國籍的立法委員，預計其身分會成為日後朝野攻防的焦點。內政部部長劉世芳多次公開表示，根據《國籍法》規定，公職人員必須在1年內放棄中華民國以外的國籍，沒有解釋的空間，意味著李貞秀極有可能擔任一年立委。

更多太報報導

民眾黨6立委確定卸任 韓國瑜祝福：即使離開但情誼長長久久

幕後／陳昭姿留任餘波未了！民眾黨團委員會分配大風吹 黨內憂戰力打折扣

柯文哲承認陳昭姿「不受兩年條款限制」 黃國昌：可做到2028