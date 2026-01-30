民眾黨6名立委卸任 黃國昌曝登錄律師重披法袍

政治中心／綜合報導

今天是民眾黨六名立委任期的最後一天，被問及未來走向，民眾黨主席黃國昌表示不排除重披律師袍，但黨團的事務他依舊會參與，林國成則透露五月開始會接任全國勞工總會理事長，至於即將上任的中配立委李貞秀國籍問題，黃國昌表示一切依法辦理。

立法院民眾黨團：「謝謝大家。」

民眾黨八位立委牽手鞠躬，因為從2月1號開始，除了要續推人工生殖執法立委陳昭姿及遞補吳春城位置而留任的劉書彬外，其餘的六位立委全要卸任。

民眾黨主席黃國昌：「因為我當立委不能當律師，所以我在當立委的這段時間當中，並沒有做律師的登錄，2月1號等我拿到這邊離職證明，應該還是會去登錄律師的工作，在有需要的時候披上法袍。」

立委（民眾）林國成：「我想我現任台北市總工會理事長，五月份又要接全國勞工聯合總工會理事長。」

立委（民眾）麥玉珍：「我未來針對新住民還有新二代，僑生、移工我們要做一條龍作業。」

立委未來走向引發關注，林國成五月接任全國勞工總會理事長，黃珊珊未來則不排除重返律師工作，至於遞補上來的六名新立委，包含台中市議員陳清龍、中正大學社會科學院院長王安祥及中配李貞秀等人，但按照我國規定，擔任公職後必須在就任一年放棄其他國籍，因此李貞秀也不排除僅擔任一年立委，就得卸任。





民眾黨主席黃國昌：「李貞秀她是不是有經過什麼樣的程序，做什麼樣的事情，可能也應該是由李貞秀，候任立委就職的時候來說明，依照法律的規定，該怎麼辦就怎麼辦。」

一切依法辦理，但針對前一天創黨主席柯文哲才脫口，藍白分比藍白合更重要，被追問有沒有可能從分工變分手，一向在立法院和藍營關係近的黃國昌態度為何？





民眾黨主席黃國昌：「拜託大家不要這樣斷章取義，柯文哲說藍白分是什麼分，那不就分工合作嗎，兩黨有各自擅長的領域，我們大家在自己工作崗位上面，把自己事情做好。」

新立委即將走馬上任，就看在新總召帶領下，民眾黨會不會一改過去和藍營靠攏立場，有待時間揭曉。

