民眾黨6新科立委宣誓就職 首位中配立委李貞秀念誓詞「恪遵憲法效忠國家」

民眾黨中配立委李貞秀宣誓就職。翻攝畫面



民眾黨不分區因設有「兩年條款」，新科6立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀今（2/3）宣誓就職，李貞秀成為首位中配立委，不過，依照我《國籍法》規定，公職不得具雙重國籍，一年內必須完成放棄他國國籍程序，李貞秀的國籍爭議仍在延燒。

民眾黨執行不分區立委2年條款，包含林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌，2月1日已正式卸下立委職務。後續遞補者為前資策會軟體研究院副院長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍及中配李貞秀。

中選會昨已頒發當選證書，6人今天在在立法院長韓國瑜、大法官朱富美見證下宣讀誓詞，誓詞內容為「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權，不徇私舞弊，不營求私利，不受授賄賂，不干涉司法。如違誓言，願受最嚴厲之制裁，謹誓。」

因李貞秀的中國國籍身份，引發爭議，依照我《國籍法》規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任公職。並應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

內政部昨表示，已於1月30日函請李貞秀依《國籍法》辦理放棄國籍程序，並將「退出中華人民共和國國籍申請表」送達李的國會辦公室，也函請李提供已辦理喪失中國大陸國籍證明影本，若未於就職前辦理放棄外國國籍，即不符《國籍法》，立法院應予以解職。

