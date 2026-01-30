民眾黨6立委告別立法院！黃國昌找韓國瑜合照 韓喊「對話取代對抗」

立法院議會結束，立委黃國昌上去主席位子與立法院長韓國瑜合照。李政龍攝



立法院今（1/30）天召開第四會期最後一次院會，並陸續三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》等修正草案，直到晚上9時40分，院長韓國瑜才宣告散會。韓國瑜在院會結束前向黨團呼籲，朝野應持續以「對話取代對抗」，用「溝通化解歧見」，而今天剛好是民眾黨6名立委在立法院的最後一天，黨團總召黃國昌更特別找韓國瑜合照，正式告別立法院。

立法院會今天進行法案大清倉，陸續三讀通過《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》等修正草案，直到晚上9點40分左右，《藥害救濟法》修正案完成三讀後，院會才正式結束。

廣告 廣告

韓國瑜在院會結束前表示，第四會期共通過78項議案，包含66項法律案、4項預決算案、1項覆議案、2項人事同意權案，以及5項其他議案，展現朝野在制度運作上的共同努力。

韓國瑜說，雖然朝野分歧大，但他身為國會議長，必須向各黨團呼籲，朝野應持續以「對話取代對抗」，用「溝通化解歧見」，在不同立場中尋求共識，為全體國人共同打拚。

韓國瑜提到，本會期在1月31日告一段落，對於民眾黨6名立委即將離開國會，他要表達感謝與祝福，肯定其在任內的付出。他也說，在歲末年初之際，要向全體同仁與國人祝賀新年，並祝大家「新年快樂、馬上幸福」。

而民眾黨總召黃國昌在離開前，特別找韓國瑜合照，正式告別立法院、投入新北市長選戰。

更多太報報導

民眾黨版國防特別條例付委！政院版遭丟包 民進黨團轟：藍白不敢一起比較？

藍白封殺政院版軍購條例、付委民眾黨版 專家批「一場災難」

民眾黨6立委將卸任！黃國昌、黃珊珊預告重披法袍 林國成重返勞團