民眾黨6立委將卸任！黃國昌、黃珊珊預告重披法袍 林國成重返勞團

台灣民眾黨立法院黨團「珍重再見 後會有期！」記者會，林憶君（左起）、黃珊珊、陳昭姿、黃國昌、張啓楷、林國成、麥玉珍、劉書彬。廖瑞祥攝



民眾黨6名立委將於2月1日卸任，黨團今（1/30）天召開「珍重再見 後會有期」記者會，談到未來動向，總召黃國昌表示，自己還是會跟黨團開會、繼續黨主席工作、競選新北市長，還有重新登錄律師工作；立委黃珊珊也說，自己會先休息，並重披法袍。立委林國成、林憶君、麥玉珍也預告自己將重返民間團體，繼續貢獻社會。

黃國昌、黃珊珊、張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君遵循民眾黨2年條款，將在2月1日卸任立委職務，黨團特別召開「珍重再見 後會有期」記者會。對於未來動向，黃國昌說，自己卸任後還是很忙碌，首先星期二、五出席黨團會議，星期四還有共識會；其次，繼續黨主席工作，他提到，民眾黨有個優良傳統，就是中央黨部沒有黨主席辦公室，但他未來還是會進入黨部，在會議室把不同部門的同仁請來，用白板、投影機把該執行的工作跟大家說清楚，這樣子的模式會持續下去。

黃國昌表示，第三個工作就是競選新北市長，2月1日競選總部就會成立，歡迎所有新北市民相挺，也很高興趙少康會現身支持；最後就是因為立委不能當律師，所以拿到立法院離職證明後，就會去登錄律師工作，有需要的時候再披上法袍。

至於黃珊珊則說，自己擔任公職多年，會希望休息一下，也要照顧媽媽，同時會重披法袍。林國成、林憶君、麥玉珍也預告自己將重返民間團體，繼續貢獻社會，林國成說自己會回到台北市總工會，麥玉珍表示將回到民間服務新住民、僑生，林憶君則回到藥師公會全國聯合會。

