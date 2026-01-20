民眾黨6立委將換血 韓國瑜暖喊：即使離開但情誼長長久久

民眾黨不分區立委設有「2年條款」，現任立委除了陳昭姿與劉書彬外，其他6人均已簽下辭職書，其中林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍4人今（20）日中午拜會立法院長韓國瑜和秘書長周萬來，感謝他們這段時間的幫忙與協助，韓國瑜也感性祝福與喊話。

民眾黨現任8名不分區立委中，除了陳昭姿因推《代理孕母法》留任、劉書彬任期到2027年3月外，其他6人包括總召黃國昌、黃珊珊、林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍等6人均已簽署辭職書，立法院人事處已於日前收到，並去函給立法院各單位。

立法院人事處擬具函文，表示民眾黨不分區立委林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍、黃珊珊及黃國昌等6位，自2月1日辭去立委職務。

林國成、林憶君、張啓楷、麥玉珍等4人，今日中午特別拜會韓國瑜和周萬來。林國成表示，此行一來是感謝院長的教誨和提攜，二來是院長私底下未來倘若需要他們的微薄之力，「那我們追隨院長，永遠不會忘記韓院長」，今天就非常單純，要來感謝韓國瑜院長和周萬來秘書長。

張啓楷則說，民眾黨這2年能幫國家社會做很多事情，都是韓國瑜院長的大力支持，由於下週就要離開立法院了，大家就約好要來看韓院長，除了表達最高的謝意外，「有你大力的幫忙，不只幫我們4個，也幫了全國民眾非常多的忙」。

韓國瑜則回應，他要感謝在這短短2年，這4位立委對於法案和預算都極其用心，並且在各自領域可說是不遺餘力，以及對於院本部的支持，大家都可以感受得到。韓國瑜說，人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院，也是各位的娘家，多來看看，多來往。

