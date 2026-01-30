民眾黨6立委明卸任 黃珊珊曝下一步：先休息後回歸律師本業

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

因民眾黨立委兩年條款，即將有6位立委將在明（31）日正式卸任，除黨主席黃國昌、即將投入嘉義市長選戰的張啓楷外，其他人的動向備受注目。麥玉珍、黃珊珊、林國成今天也說明各自未來動向，黃珊珊說，因為自己在公職已經很久了，所以她接下去會休息一下，而因為母親還在住醫院，那另外她自己是律師，我想也是會回到我的本業，「關懷社會不需要特別在什麼地方，反正每天都會做該做的事」。

民眾黨立院黨團今天舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，黨團八位立委全數到齊。（圖／方炳超攝）

民眾黨立院黨團今天舉行「珍重再見 後會有期！」記者會，黨團八位立委全數到齊，即將卸任的六位立委，也都各自發表一些心得，以及任內所推政績。

會後受訪時，媒體詢問，大家也非常關注其他卸任委員的下一步，像是麥玉珍、林國成、還有黃珊珊，可以講一下說接下來的規劃嗎？

林國成說，他是現任台北市總工會的理事長，5月份又要接全國勞工聯合總工會的理事長，他從年輕到現在都從事勞工運動，所以在立法院這兩年當中，他雖然不在衛環委員會，但他非常關心勞工之議題，有勞工議題的，他非常執著。他還是會先回到勞工運動的這些團體，繼續來貢獻微薄力量，接了全國勞工聯合總工會以後，變成全國都要跑，所以基本上也是工作換而已，基本上還是很累，「但是有一點，會稍微輕鬆一點，以後不用七點半開會了」。

麥玉珍則說，自己本身就是一直在服務新住民，所以全國的新住民，她未來將針對新住民、新二代，還有僑生、移工等議題，她希望未來就是成為台灣和世界的一個橋樑、一個小尖兵，一起為我們下一代來努力。

黃珊珊表示，她想謝謝大家關心，因為她在公職已經很久了，所以她接下去會休息一下，因為母親還在住醫院，那另外她自己是律師，她想也是會回到她的本業，關懷社會不需要特別在什麼地方，反正每天都會做該做的事。



