民眾黨6立委確定卸任 韓國瑜祝福：即使離開但情誼長長久久

民眾黨前主席柯文哲在競選總統時提出「兩年條款」，現任8名立委除了劉書彬、陳昭姿外，包括黃國昌、黃珊珊等6人將於2月1日辭職，相關辭職書已送交立法院人事處，預計週五院會就會處理。其中林國成、張啓楷、麥玉珍、林憶君今（1/20）早特別拜會立法院長韓國瑜，韓說，即使離開立法院，情誼還是長長久久，一定要隨時歡迎回到立法院。

林國成、張啓楷、麥玉珍、林憶君將在2月1日卸任立委，4人今早特別拜會韓國瑜，林國成說，感謝在過去2年的教誨、提攜，今天拜會是來看老朋友，如果韓在未來如果需要他們微薄的力量，「我們追隨院長，永遠不會忘記韓院長。」

張啓楷則表示，他們4個人分別推動了不少法案，而且都是在朝野攻防非常嚴重的情況下通過，「我們4個人能夠幫這個國家社會做了很多事情，都是韓院長非常大力支持。」他提到，未來4人會各奔前程，未來只要幫得上忙，「隨時吩咐我們！」

韓國瑜說，4位立委在法案、預算上都極其用心，而且在自己的領域裡面不遺餘力，大家都可以感受得到。他指出，這屆立法院結構很巧妙，藍52席、綠51席、白8席，讓立法院攻防非常激烈，所以要感謝民眾黨立委在過去2年對立院的支持。

「天下無不散的筵席，即使離開立法院，情誼還是長長久久」，韓國瑜表示，隨時歡迎4人回到立法院，但也知道未來立法院攻防不會停止，各種激烈碰撞也不會停止，他還是一本初衷，希望結合各位的寶貴經驗，傳給新的民眾黨團立委，讓他們能夠快速進入情況。

