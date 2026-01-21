民眾黨6立委2月1日辭職！遞補人選有中配、護理人 外界最關注「她」

即時中心／林韋慈報導

昨（20）日，立法院人事處發函，證實民眾黨6名不分區立委將請辭。根據不分區順位，將依序由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀遞補就任立委。外界關注的焦點除了陳昭姿因「代孕條款」留任外，還有因陳昭姿留任而未能順利遞補的陳智菡。

自今年1月起，民眾黨主席黃國昌多次表示，會依循「兩年條款」請辭，並已簽署辭職書。然而，因陳昭姿完成代孕法案的心願，產生了「代孕條款」，經前主席柯文哲特別同意留任，引發外界對民眾黨是否能遵守規定的疑慮，隨著立法院證實辭職消息，接替人選也引發討論。

除陳昭姿與因遞補前立委吳春城而任期到2027年的民眾黨立委劉書彬外，黃國昌、張啓楷、林國成、林憶君、麥玉珍、黃珊珊等6人將於2月1日辭職。依民眾黨不分區順位，將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀依序遞補就任立委。

而外界關注的，第15順位的外配李貞秀身為中國配偶，據傳尚未放棄中華人民共和國國籍。依現行法律，即使無法提出放棄國籍證明，她仍可擔任立委長達一年。而曾任國北護通識教育中心教授的邱慧洳，具耶魯大學護理學博士學位，也被期望能為護理人發聲。

除此之外，民眾黨黨團主任陳智菡也備受討論，因陳昭姿若依兩年條款辭職，陳智菡原可透過婦女保障名額及已離黨者的空缺遞補上立委，但由於陳昭姿的代孕法案遙遙無期，變相卡住陳智菡的立委之路。

民眾黨不分區立委完整提名名單（第1–21名）

1.黃珊珊（女）2.黃國昌（男）3.陳昭姿（女）4.吳春城（男）5.麥玉珍（女）6.林國成（男）7.林憶君（女）8.張啓楷（男）9.劉書彬（女）10.洪毓祥（男）11.蔡春綢（女）12.王安祥（男）13.邱慧洳（女）14.陳清龍（男）15.李貞秀（女）16.許忠信（男）17.徐瑞希（女）18.楊弘意（男）19.陳智菡（女）20.莊貽量（男）21.林筱淇（女）













