民眾黨6立委2／1確定卸任！韓國瑜暖喊：即使離開但情誼長長久久

民眾黨6名立委確定請辭，林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍今天（20日）中午也特別拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來。（圖／取自麥玉珍臉書）

民眾黨兩年條款即將於2月1日屆滿，立法院人事處今天（20日）發函，白委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君6人確定請辭。而林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍今天中午也特別拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來。韓國瑜感性地說，即使離開立法院，情誼還是長長久久，歡迎他們隨時回到立法院。

民眾黨不分區立委兩年條款將至，除了陳昭姿為推代理孕母法案留任，劉書彬任期則到2027年3月，其他6名立委包括黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君已陸續簽署辭職書，立法院人事處也正式在今天發函確定6人請辭。

林國成、張啓楷、麥玉珍、林憶君今天中午特別前往拜會韓國瑜、周萬來。張啓楷說，他們4人在這2年來，幫這個國家社會做很多事情，都是韓院長大力支持，由於下個禮拜就要離開立法院，他們就約好一起來拜會院長，致上最高的謝意。

韓國瑜回應，各位這短短的2年，對很多法案、預算極其用心，且在自己的領域裡不遺餘力，大家都感受得到。他也特別感謝4位立委過去2年多的支持，並感性地說，「人生無不散的宴席，即使離開立法院，情誼還是長長久久」，歡迎他們隨時回到立法院，也是各位的娘家，多來看看，多來往。



