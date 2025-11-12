民眾「等不及」製作停班課假圖卡瘋傳 宜蘭縣府：依法追究

民眾偽造「宜蘭縣停止上班、上課」相關圖卡。(翻攝自臉書)

「鳳凰」颱風進入台灣，昨（11日）宜蘭縣政府遲遲未公布停班課消息，就有民眾製作偽造「宜蘭縣停止上班、上課」相關圖卡，散播至網路。對此，宜蘭縣政府表示將依法追究。

受「鳳凰」颱風外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭地區昨（11日）出現超大豪雨，多處街道嚴重積水，宜蘭縣政府直到晚上9點才宣布停止上班、上課。不過，在此之前，網路就出現一張「宜蘭縣停止上班、上課」的圖卡，民眾無法辨別是否為官方發布的正確消息。

對此，宜蘭縣政府緊急澄清，表示圖卡非政府製作，請民眾請勿轉傳，以免誤導他人，已請警察局協助調查追究刑事責任。同時，宜蘭縣政府也提醒，散布或轉傳不實訊息，可能觸犯《社會秩序維護法》或《刑法》相關規定，轉傳前務必向官方求證。

宜蘭縣政府指出，偽造圖卡散布當下，宜蘭縣災害應變中心正召開工作會議，警察局長得知消息後，立即組織刑警大隊主動偵辦，追查圖卡來源，依法追究責任。而針對此事件，宜蘭縣政府將研議強化官方圖卡識別設計、加強媒體識讀教育宣導，協助民眾更快速辨識真假資訊，防範假訊息再度發生。

★《鏡新聞》提醒您，犯法行為請勿模仿。





