民眾「開盲盒再放回」衛生引憂 迴轉壽司：加強巡視

台北市 / 綜合報導

連鎖壽司品牌推出期間限定的盲盒活動，吸引不少民眾前往試試手氣，卻也衍生出不少亂象！不只1名網友拍下，有民眾在拿盲盒前，先開蓋確認的狀況，甚至有不少人確認內容物後又蓋回去，讓它繼續在迴轉台上轉，對此，當事業者回應，原本是希望能增加用餐趣味性及新年氣氛，已請門市同仁加強巡視。

民眾伸長了手開蓋子，有的開心一把拿下，有的看一看又蓋回去，還搖了搖手，快速開蓋這動作重複兩三次，全都被拍下，不只大朋友，就連小朋友也這麼做，快速掀開又蓋回去，究竟是什麼東西，這麼有吸引力又要小心翼翼，網友瓶瓶說：「我那天去抽了兩個就抽中了耶，一個隱藏版蝦子，一個超可愛的擲筊盲盒。」

廣告 廣告

屏氣凝神掀開蓋子，看到是自己想要的獎品，開心發文炫耀，連鎖壽司店推出期間限定的盲盒，讓不少民眾想要試試手氣，卻也衍生出不少亂象，民眾說：「我覺得如果是盲盒的話，盡量還是就是拿到再打開，會比較有那種開心感。」民眾說：「吃的東西，這樣覺得碰過了以後，這樣真的很不衛生。」

不只一名網友，拍下民眾在拿下旋轉台上的盲盒前，掀蓋查看再放回的狀況，還有民眾發文提問，是每一盤盲盒都有附贈刮刮卡，還是「非食物」的品項才有，以為自己的刮刮卡被偷走，感受非常差，各種狀況引發討論。民眾說：「那是我覺得是店家要考量的問題，花錢，你就是要尊重店家的規定。」

對此「當事業者」回應，推出盲盒活動，是希望透過「隨機驚喜」方式，增加用餐趣味性與新年氣氛，會請門市同仁「加強巡視」，維持現場服務秩序，連鎖壽司店推出盲盒，內藏不同的驚喜獎品，本意是要跟民眾同樂，引發的狀況想必也是始料未及。

原始連結







更多華視新聞報導

壽司盲盒吃巧克力派20多盤撲空 業者：隨機出現

迴轉壽司「開運盲盒」遭偷開後放回 網批沒品：誰敢吃

愚人節商機！ 「盲盒」體驗夯 手搖飲僅「珍珠+水」

