民眾PO文爆一家4口被飯店接駁車丟包 桃園喜來登：小孩行為影響行車安全

桃園喜來登傳出接駁車司機將顧客丟包事件，圖為該飯店接駁車。(記者謝武雄攝)

〔記者謝武雄／桃園報導〕有民眾投宿桃園喜來登飯店，第2天搭乘接駁車準備到高鐵站搭車，由於小朋友在車上吵鬧，司機直接讓一家四口在交流道附近下車，由於前幾天才發生替代役男在台64線被丟包慘遭4車輾斃事件，該民眾在threads貼文引發網友熱議；桃園喜來登飯店回應，小孩行為影響行車安全，司機才請一家四口下車，並代叫計程車，但被拒絕，下車地點對面就是超商，絕非荒郊野外。

該民眾PO文說，27日退房，預約上午11點30分接駁車要去高鐵站，司機先到機場載了住客要往高鐵站時，小孩子大寶暈車想吐，司機警告吐在車上要付清潔費，未料大寶開始鬧情緒大哭，同車另一組夫妻也表示沒有在意，未料司機卻說這樣太吵了沒辦法開車，要找地方讓他們一家四口下車。

廣告 廣告

該民眾說，當下只覺得傻眼，本來想會在高鐵站的路上讓他們下車吧，結果司機直接從交流道下車，找路邊停車就要他們一家四口下車自己想辦法，就這樣兩大兩小被丟在一個陌生的地方，外面還在飄雨，真的太扯。

桃園喜來登飯店表示，當日該名孩童於飯店大廳候車期間就持續吵鬧，接駁行程中，多次於車內站立、跳動，並踢到駕駛座椅，司機曾多次提醒家長留意孩童安全，途中孩童表示想嘔吐，司機也配合家長要求讓其更換座位，但更換座位後，孩童仍持續在座位上下跳動、大聲尖叫，影響行車安全。

由於同車乘客也向司機反映對行車安全的擔憂，司機在安全考量下，向家長建議是否改搭計程車前往高鐵站並可協助代叫，但客人表示不需要，最終在客人同意下於桃園市大園區國際路一段、民生路口讓客人下車，下車處前方約不到100公尺有一家便利商店，並非偏僻的交流道處。

飯店表示，對顧客造成不便深表遺憾，但飯店及接駁車駕駛人依法負有維護行車安全、保障全體乘客義務，飯店除與該駕駛深度訪談外，也將加強人員教育訓練。

【看原文連結】

更多自由時報報導

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

錄音檔揭疑點！替代役男台64線遭運將丟包慘死 政大師長悲痛發聲

禽流感蛋售出7125台斤！流入3縣市曝光、台中7餐飲業也「中蛋」

頂大生遭司機丟包台64線案 叫車平台Bolt發聲了

