民眾PO文稱「男子亮30公分長刀」闖桃園龜山A8站商場！警追查曝真相

龜山警分局大華派出所加強百貨商場巡查。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 去年12月19日北捷發生隨機砍人案震驚全台，傷痛還未平息更讓民眾如同驚弓之鳥，民眾昨日在社群平台發文，在桃園龜山A8站百貨商場遇到男子亮出30公分長刀，提醒大家注意。龜山警方今日澄清，調閱監視器發現，所謂長刀只是一把鐵尺。

民眾在社群平台發文，昨日晚上跟家人吃完晚餐，在A8百貨商場1樓櫃檯折抵完停車費，遇到一名男子從大門衝進來大聲叫罵，突然拔出1把30公分左右的刀子，快速往手扶梯2樓走去。貼文引起網友熱議，直言「天啊！好可怕」、「太可怕了吧！晚上才在那邊吃飯」。

龜山警分局指出，警方得知後隨即前往百貨了解，今早再次前往查訪並調閱監視器，針對網友貼文，經查該時段未曾受理民眾報案，查訪現場相關人員表示，當時並未有民眾持刀揮舞等情事，僅有1男子攜帶鐵尺進入商場，調閱商場監視器亦無發現相關可疑人物，及任何恐慌情事。

龜山警分局指出，大華派出所已加強商場警衛建立聯繫管道及周邊巡邏，發現不法依法究辦。

