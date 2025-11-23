民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票
民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照，但有民眾貼出民眾黨主席黃國昌自由座罰站照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。該貼文引來前立委陳柏惟回應，他表示，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。
許智傑上週五在社群平台「Threads」上發文，表示自己和李柏毅、黃捷、徐富癸在院會結束後，就衝高鐵回去跑行程，「大家一起加油。」由於4人在商務艙，導致有部分民眾不滿，留言批評「憑什麼坐商務艙？替人民服務有很辛苦到需要坐商務艙喔？一般座位不一樣時間會到？」、「柯p坐公車 搭飛機坐經濟艙 反觀這些人 有夠悲哀。」
其中就有網友貼出黃國昌自由座罰站的對比照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。對於底下留言的批評聲浪，該網友也嗆聲，「完全懶得一個一個回屎鳥，他們明明很清楚哪一個是在做秀，裝睡的人叫不醒，人家說40%是基本盤，我看是基本盤子。」
該貼文引來陳柏惟回應，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題。」
另外也有自稱前立委助理的民眾表示，台灣立委的通勤費「只能」報銷商務艙，因為商務艙是為了保障他們以及一般乘客的安全，「那些硬要去站著的，不是沒有早點買票、就是要拍照作秀，然後發給你這種假帳丟人現眼。」該民眾也強調，就算忘了買票，打電話給立院聯絡對口還是能安排，所以如果有位子又硬要站就更顯現無恥。
更多太報報導
搶普發1萬商機 台灣高鐵推住房+高鐵票7折起優惠
你想不到的職業》守護百萬乘客行的安全 北捷行控員的日常
每小時3班自由座塞爆 高鐵傍晚緊急增開4班南港到台中列車
其他人也在看
鄭文燦稱「心如止水」否認回鍋再戰桃園 凌濤：無風不起浪
外界盛傳前桃園市長鄭文燦有意回鍋參選2026桃園市長，綠營議員轉述鄭文燦說法「我心如止水」否認，桃園市議員凌濤今在臉書發文直指「無風不起浪」，端看黨主席賴清德的態度，強調就算藍白合作也不能掉以輕心，尤其民進黨的司法追殺及抗中牌仍是變數。中時新聞網 ・ 1 小時前
沈伯洋遭中共全球通緝！范雲曝好消息：已獲48國代表全面聲援
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導民進黨立委沈伯洋日前遭中國以分裂國家為由，發布全球通緝，對此，民進黨立委范雲今(12/23)透露，自己在國際自由聯盟（Libe...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
北市藍營「小雞」怎提名？ 戴錫欽曝1慣例
國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌舉行「鄭黃會」互釋善意後，外界關注明年九合一大選「藍白合」及藍營內部提名策略。國民黨北市黨部主委戴錫欽23日出席活動受訪表示，國民黨在北市的目標是「藍營務必要過半」，至於提名原則上會保障現任，若有多出席次的空間會提供讓新人初選，他本周就會與有意爭取的新人碰面，並與現任議員交換意見，擬定最好的提名機制，提出最強人選。中時新聞網 ・ 1 小時前
張嘉郡想選雲林縣長很難？鄭麗文緊抱：不會不會
九合一大選明年舉辦，雲林縣長張麗善明年將卸任，國民黨不分區立委張嘉郡日前表態「會積極爭取黨內提名參選縣長」。國民黨主席鄭麗文今（23日）早受訪表示，張麗善已為雲林縣展現不同風貌，希望能夠順利世代接棒。被追問是否會因黨內同志不支持她有所考量，她回應「不會不會」。自由時報 ・ 1 小時前
鄭麗文雲林故鄉行 「一個字」透露雲林縣長參選人選
國民黨主席鄭麗文23日回到故鄉雲林縣口湖鄉參加健走活動，表態將投入明年雲林縣長選戰的國民黨籍立委張嘉郡到場陪同，對縣長參選人選，鄭強調家裡有一個女生是大家最好的幸福，所以有這個「安」字，張麗善縣長是滿意度最高的縣長，真心期待張嘉郡順利世代接棒，女人當家安全、安定、安心，大家「安」啦。中時新聞網 ・ 1 小時前
鄭文燦被問參選桃園市長這樣回 凌濤解讀「這伏筆相當多」
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導外傳身陷貪污案件的前海基會董事長鄭文燦有意回鍋參選桃園市長，雖然後續傳出鄭表示「心如止水，沒有任何選舉規劃」。不過...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
美中時隔7月海上軍事磋商 皆認為有助避免誤解、誤判
川習會後，美國與中國近期舉行「美中海上軍事安全磋商」，美方表示會議重點是降低不安全或不專業的接觸風險；中方則重申，堅決反對以航行自由為名，危害中國主權和安全的行為。不過雙方一致認為，相關互動有助美、中海空軍避免誤判。另一方面中日關係緊繃，中方再宣布，11月23日到12月7日，一連兩週要在渤海進行實彈射擊。公視新聞網 ・ 1 小時前
徐榛蔚明年卸任 游淑貞拚接班
花蓮政治板塊藍綠約7比3，向來是「鐵藍票倉」，現任縣長徐榛蔚已連任2屆，吉安鄉長游淑貞被視為接班人，不過出自藍營的無黨籍議長張峻、縣議員魏嘉賢動作積極，魏更早就掛出看板等待時機。但國民黨說，除非有類似「同舟專案」恢復黨籍，且按目前時程，2人循黨內規定參選恐來不及；民進黨則不排除與無黨籍、第三勢力結盟，不提名縣長人選也會是選項之一。中時新聞網 ・ 10 小時前
若藍白合新北藍系立委席次增？侯友宜：所有合作一定要有共同的理念
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，兩位黨主席見面後交換初步意見，奠定藍白合框架。今（23）日新北市長被問到「新北如果藍白合，藍系立委的席次會增加嗎？」侯回應表示所有的合作一定要有共同的理念。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
全面「藍白合」將衝擊藍營議員席次？ 侯友宜鬆口表態了
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導日前藍白陣營主席高峰會，宣示將深化藍白合作，然而民眾黨主席黃國昌擬在新北選區廣泛提名候選人，恐衝擊藍營議員席次。新...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
淡大第4支科研火箭「淡江二型」射高7公里 成功驗證航電系統
淡江大學航空太空工程學系「太空科技實驗室」研製「淡江二型」火箭，今（23日）6時46分在旭海科研火箭發射場成功發射升空，其推進13秒、達最高點的飛行時間為38秒，估計射高超過7公里，升空過程中，航電系統穩定即時傳輸火箭資訊，代表可往姿態控制方向前進，推進國內火箭科技發展。自由時報 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前