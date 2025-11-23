民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票

民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照。翻攝許智傑threads。



民進黨立委許智傑日前在社群平台上發文，分享自己跟同為南部立委的李柏毅、黃捷、徐富癸搭高鐵南下的合照，但有民眾貼出民眾黨主席黃國昌自由座罰站照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。該貼文引來前立委陳柏惟回應，他表示，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題」。

許智傑上週五在社群平台「Threads」上發文，表示自己和李柏毅、黃捷、徐富癸在院會結束後，就衝高鐵回去跑行程，「大家一起加油。」由於4人在商務艙，導致有部分民眾不滿，留言批評「憑什麼坐商務艙？替人民服務有很辛苦到需要坐商務艙喔？一般座位不一樣時間會到？」、「柯p坐公車 搭飛機坐經濟艙 反觀這些人 有夠悲哀。」

其中就有網友貼出黃國昌自由座罰站的對比照，表示「平平都是立委，辦卡真的要辦對張」，暗指民進黨立委有特權。對於底下留言的批評聲浪，該網友也嗆聲，「完全懶得一個一個回屎鳥，他們明明很清楚哪一個是在做秀，裝睡的人叫不醒，人家說40%是基本盤，我看是基本盤子。」

該貼文引來陳柏惟回應，「這個工作福利是有包含高鐵通勤補助，因此通常站著的比較多是忘記買票、排隊上廁所或是拍張照就回去坐了，請不用擔心辦卡的問題。」

另外也有自稱前立委助理的民眾表示，台灣立委的通勤費「只能」報銷商務艙，因為商務艙是為了保障他們以及一般乘客的安全，「那些硬要去站著的，不是沒有早點買票、就是要拍照作秀，然後發給你這種假帳丟人現眼。」該民眾也強調，就算忘了買票，打電話給立院聯絡對口還是能安排，所以如果有位子又硬要站就更顯現無恥。

