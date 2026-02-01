民脂民膏變700坪豪宅！謝典林稱「一般台北家庭」 四叉貓：彰化百貨蓋好了

即時中心／林韋慈報導

彰化縣議長謝典林近日受邀在社群平台拍攝「開箱」自家豪宅影片，畫面曝光後隨即引發熱議。影片中可見整棟豪宅約700坪，內部設有室內籃球場、恆溫酒櫃、視聽室與豪華衛浴等多項設施，規模讓人咋舌。而謝典林稱彰化土地較便宜，「這棟大概就是台北市一般人家庭而已」，讓網紅四叉貓不禁感嘆，「當年討論過的衣鳯百貨已經蓋好了。」

該影片曝光後，讓不少網友驚嘆，「誰家裡會有籃球場」、「真好賺」等，並且因彰化縣市未有百貨公司，許多人反諷這就是彰化的百貨公司，甚至暱稱「謝衣鳯百貨」，表示「這是彰化最像百貨公司的建築」，甚至直言謝典林此舉形同「炸裂自家形象」。

網紅四叉貓也在臉書轉發影片，調侃這棟豪宅宛如一座私人百貨商場，笑稱「當年討論過的衣鳯百貨已經蓋好了」，並引用謝典林在影片中所說「彰化土地比較便宜，這棟大概就是台北市一般人家庭而已」的說法，反諷其「謙虛」。

有網友認為謝典林此舉簡直是直接公開炫富，並質疑其財富來源與土地取得過程，痛批謝家是「南彰化之恥」、「謝家帝寶」，而且其稱「台北市一般人家庭」的說法，讓多數人跳出來，表示台北一般家庭並沒有如城堡般的超級豪宅。

也有人怒嗆謝家吃相難看，公職的薪水根本無力負擔700坪豪宅，更有人直言，謝典林此番曬豪宅行為「是不是故意要讓姊姊選不上」？





