民航局因應春節連假 澎湖航線12/9開放電話、網路訂位

年春節假期自2月14日(週六)至2月22日(週日)有9天假期，經民航局統計各航空公司提供澎湖航線1,218架次，計95,326個座位數，訂於12月9日(週二)下午6時起開放受理旅客電話訂位(下午6時至7時)及網路訂位購票。

各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，統一納入訂位管制，並要求各航空公司注意訂位情況，後續將視訂位狀況規劃第二波加班機。

