民航局耗資1.7億元 打造航空版Google Map

（中央社記者余曉涵台北9日電）第一代航空情報服務系統從2011年啟用，面臨系統軟硬體老舊的問題。交通部民用航空局耗資新台幣1.7億元，打造新版航空情報服務系統，改以視覺化呈現，像是航空版Google Map。

台灣的航空情報服務系統與全球93個國家合作，不僅可以系統化處理飛航計畫、飛航公告及飛航前簡報的動態資訊，並提供台北飛航情報區的機場場面公告示意圖和航行警示圖，協助航空公司及飛航人員安全地完成飛行任務。

廣告 廣告

民航局飛航服務總台副總台長董吉利今天在交通部例行記者會中表示，由於第一代航空情報服務系統是在2011年時啟用，隨著系統軟硬體老舊、全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同，因此耗資1.7億元，歷經4年期間打造新一代的航空情報服務系統。

董吉利說，有別於第一代系統是文字化為主，新一代的系統改以視覺化呈現，並利用2D、3D圖像呈現，就像是打造航空版的Google Map，讓航空公司可以透過系統規劃飛行路線，避開各國發布不能走的路線等。

董吉利指出，由於為了讓新舊系統無縫安全轉移，飛航服務總台成立轉移工作小組，針對系統安全、網路、資安防護、使用者訓練、文件整備及風險評估等謹慎規劃，並邀集航空公司、機場及飛航管制等單位共同測試，讓新系統在10月16日啟用，至今各項運作順暢。

董吉利表示，這套系統在與廠商討論需要的功能花費的時間較長，其中還有全球首創高解析度機場場面圖資顯示，提升管制員、飛行員、航務員及地勤人員地面作業與滑行安全，廠商未來也會將這項功能推廣至其他國家。（編輯：管中維）1141209