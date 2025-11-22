民航局開鍘華信航空！處6萬罰鍰+維修員停職
[NOWnews今日新聞] 華信航空一架AE301高雄飛往金門航班，今（2025）年5月16日上午起飛後，因在飛行過程中「引擎整流罩」掀起，緊急折返，經交通部民航局調查，主因維修人員執行發動機檢查作業時未將整流罩扣緊，對華信維修廠開罰6萬元，另對維修員處停止執業1個月處分。
民航局要求華信航空檢查受損區域，並回報原廠，另要求華信進行ATR72全機隊發動機整流罩鎖拴（latch）檢查，根據最新調查結果指出，5月16日華信航空公司AE-301班機，起飛後飛航組員發現左發動機整流罩有上掀，而返航高雄機場，造成事件的主要成因為，華信維修廠維修人員執行飛行前的發動機檢查作業時，受加油作業影響而中斷作業，其後疏於將整流罩確實扣緊所致。
民航局表示，針對此案對當事維修人員處以停止執業1個月；華信維修廠處以6萬元罰鍰處分；華信航空公司處以警告並立即改善。華信航空則表示，全部都完成改善，會持續落實安全作業。
