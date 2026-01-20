民航局預估今年國際運量達6200萬人次 創歷史新高

記者李佩玲／臺北報導

交通部民航局今（20）日指出，我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表國際線每週平均2981班，已超越疫情前水準，而在業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期再增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，預估今年運量可達6200萬人次，突破疫情前，創下歷史新高。

民航局今天舉行79週年局慶，交通部次長林國顯與民航局長何淑萍分別表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項，以及各項航空業績優從業人員獎項。何淑萍致詞時表示，目前冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每週平均2981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每週2957班，反映國際線復甦態勢穩固。何淑萍表示，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳去年底啟用、民航局近期修訂臺義通航協定及簽署臺芬通航協定的後續市場效應等，都為運量成長增添新動能。

民航局進一步指出，目前臺灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前；其中又以中東恢復比例最多達214％，北美恢復140％次之，日韓則恢復125％。運量方面，去年全年運量5833萬人次，已經逼近疫情前的5992萬人次水準，預估今年運量可達6200萬人次，突破疫情前數字，創下歷史新高。

民航局今天舉行79週年局慶，並表揚我國首次添加SAF的飛航永續相關獎項。（民航局提供）