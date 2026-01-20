民航局：今年運量有望創新高

▲民航局長何淑萍提到，今年運量可望突破疫情前，創下歷史新高。（圖／交通部民航局提供）

[NOWnews今日新聞] 我國空運市場持續升溫，實施中的冬季班表每週平均2981班，已超越疫情前水準，交通部民用航空局評估，在業者持續引進機隊、政府多方協助、連續假期再增加、亞太地區航空成長動能強勁等因素加持下，今年運量可望突破疫前，創下歷史新高。

民航局79週年局慶，交通部民航局長何淑萍致詞時提到，冬季班表國際線飛航107個航點，航班數已攀升至每週平均2981班，相較前期夏季班表每週多出124班，並正式超越2019年疫情前的每週2957班，反映國際線復甦態勢穩固，航空市場前景暢旺。

▲民航局79週年局慶，交通部民航局提到，冬季班表航班數正式超越2019年疫情前的每週2957班。（圖／民航局提供）

何淑萍分析，不同區域恢復情形，目前台灣往返日韓、中東、歐美與東南亞的航班數，均已超越2019年疫情前。其中以中東恢復比例最多達214%，北美恢復140%次之，日韓則恢復125%。港澳與大陸地區配合兩岸政策與市場需求，分別恢復89%、51%。

觀察國籍業者如星宇航空已在今年1月15日開航台北—鳳凰城航線，同時預告今年將開闢首條歐洲航線，而長榮航空也宣布將在今年中新闢台北—華盛頓長程航線，各國籍業者並同時將在既有北美航線繼續增班，讓台灣空中網路更為便捷熱鬧。

運量方面，去年全年運量5833萬人次，已經逼近疫情前（5992萬人次）水準。民航局評估，今年運量可望在此基礎上往上推升，突破疫情前數字，創下歷史新高，預測運量可達6200萬人次。

何淑萍表示，包括國籍業者新機逐漸到位帶動提升運能、外籍知名航空公司一致看好台灣市場積極開航增班，以及政府接續挹注獎助與場站優惠措施等協助下，均促使國際航班迅速復原。

放眼未來，何淑萍表示，空運市場今年將迎向榮景，包含亞太地區航空成長動能持續強勁、國籍航空迎來交機潮、桃機第三航廈北廊廳已在去年底啟用、民航局近期修訂台義通航協定及簽署台芬通航協定的後續市場效應，都為運量成長增添新動能。

