民航局25億整建金門機場跑道 118年動工

（中央社記者黃巧雯台北10日電）金門機場跑道自89年大型整建至今使用逾25年，民航局表示，已啟動空側道面整建工程建設計畫，規劃投入25億元，預計118年動工、120年完工，目標140年滿足旅客量438萬人次需求。

交通部發布新聞稿指出，部長陳世凱今天前往金門地區，視察金門機場及水頭港。

交通部民航局表示，金門機場跑道自民國89年大型整建至今，使用超過25年，為提升服務水準，已啟動「金門機場空側道面整建工程」建設計畫，規劃投入新台幣25億元辦理跑道、滑行道及停機坪道面整建，現正進行工程設計作業。

為維持施工期間機場正常營運，民航局指出，將採取分區分階段的方式施工，確保聯外運輸服務機能無虞，工程預計於118年動工、120年完工；完成後，將可提升道面結構強度、降低例行養護作業規模與頻率、延長道面使用年限，滿足目標年（140年）旅客量438萬人次需求。

陳世凱表示，金門機場為單跑道機場，是金門最重要的空運門戶，在維持營運的同時進行大規模道面整建，工程挑戰性高；特別指示民航局會同規劃團隊，務必掌握「飛航安全」與「旅客服務」最高原則，施工規劃須設法減少對航班起降的影響，並做好相關配套措施。

陳世凱下午前往金門水頭港視察，航港局表示，金門自90年開航小三通以來，往返金門與廈門間的旅客量持續成長，為因應小三通及觀光遊憩發展所帶動的運輸需求，投入近40億元，攜手金門縣政府共同推動「金門水頭港客運中心興建工程」。

航港局指出，將在地傳統燕尾飛簷、軌條砦等元素融入建築設計，呈現獨特金門風格意象，並採分層管理方式，分流入出境旅客，打造每小時雙向通關2800人次、年旅客服務容量達350萬人次的客運中心，預計2月試營運。

水頭港客運中心是金門地區近年最具指標性的港埠建設，陳世凱指出，這項建設啟用後，將大幅提升水頭港區整體服務量能，將請航港局會同金門縣政府與航商、CIQS單位（海關、證照查驗、檢疫、安全檢查），做好營運啟用前相關準備作業及應變措施，確保正式啟用時，提供安全、順暢及便捷的服務。（編輯：吳素柔）1150110