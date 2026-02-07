民視《豆腐媽媽》替身墜地重傷「沒保險」！洪申翰：有違法就開罰
民視八點檔《豆腐媽媽》近日傳出嚴重意外，一名在拍攝高台墜落動作戲時不慎失足摔落，當場重傷送醫，事後還遭爆未幫替身投保保險，引發議論。對此，勞動部長洪申翰表示，「有違法，就開罰」，沒有模糊空間，他也已和文化部長李遠聯繫，將邀集影視界和工會研議如何強化管理高風險拍攝作業。
針對各界關注《豆腐媽媽》替身演員職災案，洪申翰今天在臉書發文表示，勞動部跟職安署都很密切的掌握。他強調，有違法，就開罰，勞動部的態度非常清楚。沒有模糊空間。這件職災意外經過地方政府檢查，的確已經是「未確實採取防止勞工因墜落而致遭受危險之措施」，這已經違反職業安全衛生設施規則第224條第2項的規定，將依職業安全衛生法裁罰。至於還有沒有違反其他職安法的規定，目前也積極調查中。
洪申翰指出，經過確認，受災的替身演員目前沒有投保勞工保險及勞工職業災害保險。不過，因為這牽涉到賠償責任的認定，而雙方的勞動關係現在是由桃市勞檢處釐清中。
洪申翰說，勞動部過去和台北市電影戲劇業職業工會合作，在111年6月已經訂定「影視業職業災害預防指引」，目的是協助雇主強化作業風險評估、安全防護及緊急應變。但在這個案件後，我們也認為的確需要進一步檢討，必須更加落實影視拍攝作業的風險管理與防護機制。今天下午，他已經跟文化部長李遠聯繫，接下來勞動部跟文化部會盡快邀集影視界和工會來研議，針對高風險拍攝作業的安全防護和預防，應該要提出強化管理的措施。
洪申翰表示，會持續密切的追蹤，也會跟地方政府盡力給予這位受災的工作者最大的協助。
