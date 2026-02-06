民視《豆腐媽媽》替身墜樓命危！ 家屬淚控「一句對不起都沒有」
民視八點檔《豆腐媽媽》上月底傳出墜落事故，疑似因工作人員防護墊放錯位置、數量不足，導致一名替身演員從高處墜落時頭部著地，當場失去意識。網友指控，醫院發出病危通知，但民視高層完全沒有人介入，也沒有人了解事件前因後果，連一句對不起都沒有，對此民視6日發出聲明，家屬也於下午一點即將召開記者會。
替身演員的家屬表示，家人並非首位受傷的演員，前幾個月也有演員摔斷腿、脊椎受傷：「這些都不應該發生，真心希望這是最後一位。」台北市電影戲劇業職業工會稍早發出聲明，並徵得家屬同意，曝光墜落時的影片，該名替身演員在加護病房搶救七天，期間一度發出病危通知。
目前雖說脫離險境，但替身演員仍在觀察治療，後續也得面對漫長復健之路。台北市電影戲劇業職業工會表示：「人命不能被打折，人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。」
民視聲明
據了解，演員替身於拍攝動作場面時，依拍攝須求自高台跳下，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷。
民視於事發第一時間即與劇組積極處理，製作單位亦於當下安排就醫，並全程陪伴治療，同時已向家屬明確表達會就所有醫療費用、傷病期間收入損失補償、甚至未來復健等相關事項負起應有責任，也會給予適當的精神撫慰金，目前待家屬提供後續狀況與相關資料、具體要求，在合法、合規、合情的前提下，妥善處理相關事宜。
民視也再審視要求，未來對拍攝現場的安全環境做更嚴格的把關。
台北市電影戲劇業職業工會 聲明稿
民視《豆腐媽媽》劇組武行蘇德揚於 1 月 20 日在桃園蘆竹拍攝時發生重大職災，從四節高台高處墜落，因現場缺乏有效安全防護措施，導致頭部重摔、腦內出血昏迷，送醫後進入加護病房治療七天，期間被醫師告知病況危急。雖經搶救後脫離險境，目前仍在一般病房持續觀察與治療，後續將面對漫長復健之路，生活功能受影響。本會對於此一血淚職災，表達最深切的憤慨與沉痛，並在此嚴正聲明：
一、 安全絕不退讓！
台北市電影戲劇業職業工會已協助陪同當事人及家屬委託專業律師面對後續所有程序，包含勞檢、刑事責任追究及民事求償等事宜。我們將持續提供法律、行政與實務上的支援，督促相關單位與業者不得敷衍帶過，更不容任何形式的壓迫、切割或壓低責任。本會重申：這不只是個別案件，而是整個影視產業長年失序的結果，我們絕不容許再被當成一次性的「意外」。
二、 嚴厲譴責電視台與製作公司消極卸責、利益掛帥！
對於本案中電視台與製作公司遲滯、消極、不主動處理的態度，本會表達最強烈的譴責。當影視產業的經營邏輯是以收視、點擊與利益為唯一考量，卻在職災發生後推諉責任、斤斤計較補償、避重就輕、缺乏道歉與檢討誠意時，真正被犧牲的就是在第一線拚命工作的劇組勞工。
任何將職災視為「個人不幸」、將安全視為「拍完再說」的態度，都是對受傷勞工與其家庭的二次傷害，也是對全體影視工作者的嚴重羞辱。本會要求相關業者立即正面回應、負起完全責任，停止所有拖延與切割。
三、 安全不是成本，而是最基本的人命底線！
多年來，多數電視台長期以大量委外發包的方式規避責任，將實際製作層層外包，卻未依職業安全衛生法落實必要之雇主責任。此次事件仍照搬相同操作模式，具體問題包括：
1. 未依職安法落實安全衛生規劃，聘請安全衛生業務主管及急救人員
2. 未實施安全衛生教育訓練
3. 未由專業動作指導事前評估安全保護措施及緊急應變處置
4. 當日未發正式通告讓動作指導到場進行安全指揮
5. 未於事前排練與現場開拍前完成安全演練
6. 為趕拍攝時程，未反覆確認演員狀態，態度輕忽
7. 未加保足額保險保障
上述情形並非偶發疏忽，而是系統性地將人命當成可消耗的拍攝成本，明顯背離法規與基本安全原則。只要產業結構與權責關係不被正面處理，所謂的「意外」就只會一再重演。
工會在此鄭重宣示：
只要影視產業仍有人因安全失守而倒下，本會就不會停止發聲與行動。
人命不能被打折，安全不能被討價還價；任何試圖以冷漠與拖延消磨勞工意志的手段，都將面對本會最堅決的行動與追究。
台北市電影戲劇業職業工會
（聲明日期：115/2/6）
現場事故影片經職災本人及家屬同意公開
