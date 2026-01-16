四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《豆腐媽媽》自開播以來討論度極高，超實力派演員們的演出、精采又寫實的劇情，深受觀眾喜愛與共鳴，尤其「萬家豆腐」洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶、曾子益、曾智希、宮美樂一家人的相處，有快樂有溫馨也有悲傷和爭執，貼近現實生活的情節讓觀眾看得好過癮。為感謝觀眾的支持，《豆腐媽媽》將舉辦粉絲見面會，和觀眾距離見面！

民視八點檔《豆腐媽媽》粉絲見面會週日登場！確定出席演員名單曝光

民視八點檔官方公布好消息，本週日1月18日下午2點，《豆腐媽媽》演員群將在「GLOBAL MALL 板橋車站2F戶外活動區」與大家相見，透露出席演員是「萬家豆腐坊」，至於細節有誰尚未公布，不過謝瓊煖、藍葦華、曾子益所屬的經紀公司表示「三位都會出席」，令粉絲非常期待。

