即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》播出至今受到廣大觀眾喜愛，今（18）日下午舉辦「粉絲見面會」，包含劇中演員洪都拉斯等9人現身，洪都拉斯受訪表示，因為拍戲關係，很常見到藍葦華等人，甚至比他家人還要親，唯一還沒看到的是自己的女兒，所幸昨（17）日有見到女兒，也讓他思考「到底要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家呢？」如今看到現場那麼多粉絲，覺得一切都值得了。

民視八點檔大戲《好運來》完結後，緊接著換《豆腐媽媽》去年（2025）12月23日接棒，故事則圍繞萬家豆腐坊的家庭故事，播映至今受到各界的好評不斷；今日下午更在板橋車站2F戶外活動區舉辦粉絲見面會，包含演員洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶、曾子益、曾智希、宮美樂皆到場。

其中，洪都拉斯表示，今天很高興，也相信在座所有人都是幸福的，因為這2、3個月一直看到藍葦華、蘇晏霈、謝瓊煖，甚至比他家人還要親，但唯一還沒看到的是自己的女兒，「我已經很久沒看到我女兒了」。昨天有看到女兒，而對方有喊他一聲「爸」，等到他要出門前，女兒又回頭抱他一下。

因此，洪都拉斯說：「我在想，我在這邊到底要維持一個幸福的家庭，還是拍一部幸福的好戲給大家呢？結果看到現場這麼多人，好像這一陣子的事情都值得了，謝謝大家持續給我們支持」。





原文出處：快新聞／民視八點檔《豆腐媽媽》粉絲見面會！談很久未見她 洪都拉斯曝心聲

