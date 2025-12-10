民視前副總經理胡婉玲 回應滾床單查證爭議

▲民視前副總經理、中央社社長胡婉玲回應查證爭議。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 媒體人周玉蔻稱前中姐張淑娟與蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」，一審被判1年6個月徒刑；台灣高等法院傳民視編審陳建民稱節目查證對象為民視前副總經理、中央社社長胡婉玲。胡婉玲今（10）日在立法院受訪指出，「各位好奇可以向NCC（國家通訊傳播委員會）調閱資料」。

胡婉玲今出席立法院教育及文化委員會邀請中央通訊社，針對營運管理、預算績效，與新媒體策略進行專題報告並備質詢。會前她受訪表示，「我的立場寫在FB上，大家去看就可以」，這件事NCC當初非常關心，有要求民視把查證過程逐一交代出來，當時是傳PDF檔案到NCC，各位好奇可以NCC調查資料。至於是否會出庭？她回應「法院通知我，我會尊重司法」。

胡婉玲昨在臉書上表示，「看到今天媒體報導，高院開庭提及本人，為免眾人過多臆測，憑著記憶，我說明如下」，當年是擔任民視新聞的副總經理，不是周玉蔻政論節目的製作人，並非節目決策者；節目實際製作人就是周玉蔻，由於她是出身聯合報系的資深媒體人，公司內部同仁都很尊重她的意見，每天的新聞走向由她自己決定。

再者，查證新聞疑慮，應向事件相關人查證，而不是向新聞單位主管求證！「今天這些說法，不符合新聞原理！」第三，按工作分派，新聞部會由編審或法務向主持人周玉蔻、與談人蔡玉真本人查證，再回報新聞各階組織；當時本人擔任副總經理，依權責，不可能鉅細靡遺地 管同仁怎麼查證。

第四，周玉蔻公開向張淑娟小姐道歉，民視主管們開始覺得事情真相難辨，因此公司決定，除非張淑娟小姐派有代表出席節目，否則不同意繼續討論此話題；並且先行停播周玉蔻在新聞台的節目；在選戰過後，再停播其在台灣台節目，以示負責態度。最後，「本案所有資料與事證均已在司法調查中，本人尊重司法，同時目前本人全力專注中央社業務，不便對舊案過多評論。 」

