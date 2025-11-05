民視女星不只會演戲！胡嘉愛當製作人、徐千京拍戲敬業流汗、王瑋瑜打造親子繪本

娛樂中心/洪雨汝報導

由天后主持人陳美鳳的節目《美鳳有約》邀請三位民視代表女力胡嘉愛、徐千京與王瑋瑜，一同暢談斜槓人生。從製作節目、演出戲劇，到親子共創繪本，三人以真誠與才華展現民視女性的多元力量。

全方位藝人胡嘉愛，從民視《黃金歲月》、《愛的榮耀》等戲劇走到幕後，首度挑戰節目製作人。她籌備的新網路節目「療聊」，取名靈感來自「療癒的聊天」，希望用輕鬆對談陪伴觀眾紓壓。胡嘉愛笑說：「這次幾乎從零開始，從腳本、邀請到後製都親力親為，雖然辛苦但非常值得。」她希望節目能成為大家的心靈休息站。



民視八點檔《好運來》新生代演員徐千京，則在戲劇中的穩定表現備受肯定。錄製《美鳳有約》時，她分享主持人陳美鳳的溫暖互動，讓錄影現場充滿能量。「美鳳姐不只是主持人，更像一位溫柔的前輩，會在鏡頭前後給我鼓勵，甚至細心提醒妝容和表情的小細節。」她笑說，拍戲時因為太投入、流汗太多，還一度被誤認「在用假汗道具」，但那正是她對角色的敬業態度。



至於民視節目《快樂故事屋》的主持人王瑋瑜，則帶來另一種溫柔能量。她與女兒共同創作繪本，將多年來的「睡前故事」真實改編成文字與圖像，分享親子共創的甜蜜過程。王瑋瑜說：「這是送給女兒的一份禮物，也希望能讓更多家庭透過閱讀重新連結彼此。」



身為民視一姐的陳美鳳，在訪談中對三位藝人的努力給予極大肯定與鼓勵。她表示：「看到大家都不斷挑戰、學習新事物，我真的很感動，也為他們感到驕傲。」

節目現場氣氛溫馨又真摯，充分展現民視「大家庭」的凝聚力與暖度。

