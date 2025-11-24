民視女星顏曉筠遭撞飛心裡想著「2個字」 車禍驚悚瞬間曝

顏曉筠遭撞後連人帶車倒在地上滑行。翻攝畫面

民視八點檔女演員顏曉筠日前驚傳發生車禍，她在上週三（19日）上午騎乘機車行經林口文化二路1段前，遭1輛同向準備右轉的自小客車撞上，當場連人帶車在地上滑行，被送往醫院治療，事後她在臉書發文還原過程，表示當時自己出車禍當下，「工作」2個字還浮現在腦海，但也因此「被迫按下了人生的暫停鍵」，同時對劇組感到抱歉，並感謝各界的關心。

據了解，車禍當天，顏曉筠騎乘機車行駛於林口林口區文化二路1段往四維路方向前進，行經案發地點時，1輛原本與她同方向由35歲王姓男子駕駛的白色轎車，疑因要右轉進入停車場，造成雙方發生碰撞，顏曉筠當場連人帶車道地並在地上滑行。

顏曉筠驚傳發生嚴重車禍。民視提供

警消獲報後趕到現場，先將顏曉筠送往醫院治療，經診斷後有臉部受傷、左肩脫臼、韌帶斷裂等傷勢，後續進行手術後以鋼板及鋼釘固定，但無生命危險，而王男精酒測後，酒精值為0，警方後續調閱監視器影像，釐清事故原因及雙方肇責。

顏曉筠事後也在臉書發文還原當下的經過，「身臥柏油路面眼看天空的當下，『工作』一詞浮現在腦海」，雖然受傷倒地仍心繫工作，還請對方駕駛幫忙尋找自己手機，並聯絡經紀人告知自己發生車禍，「一場突如其來的車禍，我被迫按下了人生的暫停鍵」。

她也對於因為自己出車禍，導致工作內容需要大幅調整而向劇組表達歉意，同時也對發生車禍後關心、陪伴自己的朋友、同事及長官表達感謝，這場車禍也讓她領悟到，「當和自身血液面面相覷，身體的痛楚也告訴我還活著。演員的職業精神對我來說很重要『照顧好自己的身體』也是」。



