民視學姐頂替！顏曉筠車禍遭換角 白家綺睽違8年演八點檔

【緯來新聞網】顏曉筠不幸車禍手術需休養，面臨正在演出的民視八點檔《好運來》劇情銜接，只好先換人演，接替的人選就是已經8年沒演八點檔的民視花旦白家綺，不過坦言接到邀約時心情非常複雜，一方面希望能幫公司的忙，一方面不捨好友顏曉筠受傷。

白家綺已經8年沒演八點檔。（圖／民視提供）

白家綺身為《好運來》的忠實觀眾，透露對角色狀態瞭若指掌，但強調「顏曉筠的演出無可取代，但我相信大家會體諒、會接受」，現在的任務就是希望能幫助劇情線好好收尾，不讓觀眾失望，同時謝謝正在拍攝的《阿松與阿暖》劇組，為了她更動班表。



顏曉筠飾演的「芸菲」，剛好和她老公吳東諺配對組成亡命鴛鴦。這對真實生活中的夫妻，終於迎來「首次演夫妻」的特別經驗。白家綺透露「公私不分」的互動一開始超不適應，第一次排戲時蠻尷尬，因為突然要看著老公的臉溫柔說話，就忍不住笑意。睽違多年重返本土連續劇戰場，讓白家綺與昔日戰友重聚，勾起許多以前的美好回憶。

真夫妻檔白家綺（右）和吳東諺首次演夫妻。（圖／民視提供）

