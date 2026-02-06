民視拍戲武行高台墜落重傷 劇組預防措施未確實挨罰

蘇姓武行演出動作戲，從4節高台而下的他彈出防護墊，頭部重擊水泥地，當場失去意識。民視八點檔戲劇1月20日在桃園拍攝，發生重大工安意外，因蘇姓武行的未婚妻近日在Threads發文，引發關注。

民視5日聲明，現場已依安全規格加強設置海綿墊，惟落地後因反作用力彈出海綿墊範圍，造成臉部受傷，第一時間和劇組積極處理，會負擔所有費用與責任。

未婚妻6日出面表示，民視處理態度消極，沒得到一句對不起，未婚夫被診斷出腦出血，不是只有「臉部受傷」。

蘇姓武行的未婚妻RENA表示，「硬腦核下出血、面部有骨折，臉部有縫，那牙齒也有碎裂，身體有多處的挫傷，這個我相信、我不把它叫做是意外。」

蘇姓武行已從加護病房轉至一般病房，但復健之路還很漫長，未婚妻也希望，這是最後一次有演員因現場疏失而受傷。

北市電影戲劇業職業工會指出，沒有動作指導到場安全指導，沒事前排練與安全演練，為趕拍沒反覆確認演員狀態，都不是偶發疏忽，是影視產業長年失序的結果。

台北市電影戲劇業職業工會理事長楊芸蘋認為，「這個常態是應該要改變的，大家都講明白一點就是，也是不想那麼多的事情那麼做，然後也不要那麼增加那麼多的預算。我覺得成本大家都忽略掉了，你這個成本如果花下去的話，人發生事情的這個成本是更高的。」

桃園市勞動局表示，調查後，劇組未確實辦理2公尺以上高處墜落危害的預防措施，將依法裁處30萬元以下罰鍰；至於製作公司有無替蘇姓武行保勞保還在查。

工會表示，勞動部去年在《職安法》大修承攬管理責任，外景導演、統籌、製片到電視台高層，都可能有相應責任。