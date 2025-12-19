民視新八點檔《豆腐媽媽》上檔時間出爐！重量級卡司全公開了

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔《好運來》即將迎來精彩大結局，演員們陸陸續續宣布殺青了，雖然讓許多觀眾相當不捨，但也期待《好運來》完結篇究竟劇情會如何發展，同時也敲碗期待《豆腐媽媽》的開播時間，就在今（19日）官方公開了！

《好運來》即將迎來精彩大結局/翻攝黃文星臉書

民視八點檔臉書宣布，12月23日先迎接《好運來》大結局，再緊接著民視最新八點檔《豆腐媽媽》轟動首播，兩齣好戲接著看，保證觀眾整晚情緒滿檔。而新戲《豆腐媽媽》是一部以傳統手工豆腐為核心的戲劇，將故事將圍繞著「萬家」的豆腐老店，雖然看似平凡，卻因為「一個家庭三個姓氏」以及「豆腐秘方只傳姓萬的男丁」的家訓，埋下了充滿衝突與矛盾的伏筆。

民視新八點檔《豆腐媽媽》上檔時間出爐！

【《豆腐媽媽》演員卡司總整理】

謝瓊煖｜洪都拉斯｜陳仙梅｜藍葦華｜吳皓昇｜蘇晏霈｜曾智希｜曾子益｜陳志強｜郭忠祐｜李之勤｜李沛綾｜潘奕如｜范瑞君｜王耿豪｜吳鈴山｜張倩｜吳政澔｜黃尚禾｜李運慶｜羅子惟｜宮美樂｜王晴｜胡鴻達｜于浩威｜馬國弼｜張世賢｜徐千京｜黃子玲｜黃靖雅｜

民視八點檔《豆腐媽媽》

