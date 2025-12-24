民視新八點檔《豆腐媽媽》首播開紅盤！演員齊聚歡樂慶功

四季線上/綜合報導

民視八點檔年度旗艦大戲《豆腐媽媽》昨（23日）晚震撼首播，隨即展現王者氣勢！首集平均收視衝出 3.13 亮眼成績，穩坐全國收視冠軍寶座，最高一分鐘收視更飆破 3.69，吸引超過百萬觀眾同時在線守候。強大的開紅盤氣勢，也宣告《豆腐媽媽》正式接棒前檔大戲《好運來》，延續八點檔不敗神話。

首民視在今（24日）中午於民視攝影棚舉辦「開盤豆花慶功」，現場包括洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、曾子益、于浩威、曾智希、吳政澔、張倩、吳鈴山、郭忠祐、李運慶、馬國弼、宮美樂、羅子惟、王晴等一線演員全員到齊，眾人齊聚品嚐熱騰騰的豆花，象徵「甜甜開盤、好運開播」，氣氛沸騰。

慶功會現場同時為12月壽星曾子益、曾智希驚喜慶生。曾智希感性分享，開拍初期差點在第一集就「殺青」，原來是劇情安排曾子益必須急剎車救她，場面險象環生；曾子益更爆料為了這場戲特別去考駕照，真的是要用生命保護女主角，兩人逗趣互動引發全場大笑。

上一檔戲《好運來》昨晚也交出漂亮成績單，完結篇最高收視達 3.89。該劇自去年開播以來，260集總收視人員高達 748.4萬人，全台灣3人就有1人看《好運來》，圓滿完成任務。剛卸下《好運來》重任又投入新戲的藍葦華感性表示，很榮幸能見證兩部作品的榮耀交替；陳仙梅則笑說，大家聚在一起看首播、討論劇情的氛圍，就像真的家人一樣團結。

演員群也大方預告後續精彩看點，洪都拉斯這次角色幾乎是本色演出，希望透過「嘮叨的長輩」形象，讓觀眾體會那份笨拙卻真誠的愛。

吳鈴山形容角色如「見不得光的老鼠」，是極具挑戰的小人物故事，看完首播只有對家人滿滿的歉意！蘇晏霈跟王晴預告接下來女性角色的衝突將更為激烈，展現演技張力。宮美樂透露今晚將播出「一鏡到底」的聚餐大場面，挑戰運鏡與演技極限，要大家拭目以待。

