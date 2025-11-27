民視新戲《豆腐媽媽》上檔時間曝光？陳仙梅搶先透露「這一事」網友嗨翻

四季線上/林佩玟報導

民視最新八點檔《豆腐媽媽》正緊鑼密鼓的拍攝中，演員們也沒日沒夜的趕拍，而飾演「萬家」長媳的陳仙梅，透露已連著好幾天都早上四點多起床去工作，一路拍到很晚才收工，直呼「我都覺得我的身體不是我的」！

陳仙梅連好幾天都四點多起床拍《豆腐媽媽》一路拍到很晚才收工。/ 翻攝陳仙梅臉書

而許多觀眾關心《豆腐媽媽》何時上檔，陳仙梅突搶先寫道「忙了二個月 總算...要上檔了」，看到這時網友好期待要公布開播日期，沒想到陳仙梅接著說「總算...要上檔了 什麼時候不知道」，令人心情跟著坐雲霄飛車，以為有新消息釋出了。

廣告 廣告

日前《豆腐媽媽》謝瓊煖.洪都拉斯.藍葦華.陳仙梅.曾子益等演員到大溪體驗豆腐製作過程。/ 翻攝馬國畢臉書

于浩威也開拍《豆腐媽媽》曬出與曾子益.郭忠祐合照。/ 翻攝于浩威臉書

不過陳仙梅表示，雖然還不知道《豆腐媽媽》確切上檔日期，但是已經開始跑宣傳活動，近日她和同劇演員王晴、李運慶一起上民視《姊妹亮起來》節目，仙梅直言「就表示快了」，要觀眾敬請期待之外，並掛胸脯保證「這一部戲絕對好看，我保證！」。

陳仙梅與王晴、李運慶近日上《姊妹亮起來》宣傳民視最新八點檔《豆腐媽媽》。/ 翻攝陳仙梅臉書

【看更多】

蘇晏霈才是《好運來》本劇大魔王？何蓓蓓驚爆「正宮設局離婚」她不否認

白家綺救火《好運來》接替顏曉筠角色！與老公吳東諺「首次演夫妻」笑喊蠻尷尬的

吳皓昇《豆腐媽媽》再演反派？悄曝與潘奕如、王晴三人關係「被震撼教育」

【追好劇】《好運來》第241集線上看





更多四季線上報導

陳仙梅《豆腐媽媽》挑戰演30歲長媳！為戲「豪砸6位數」首次做醫美

王晴《豆腐媽媽》搶先暴雷「演小三」遭導演翻白眼！再爆與蘇晏霈、李運慶有三角關係

陳志強親揭加入《豆腐媽媽》！眼尖網友抓包與曾智希「定裝照」已曝端倪