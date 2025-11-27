民視新戲《豆腐媽媽》上檔時間曝光？陳仙梅搶先透露「這一事」網友嗨翻
四季線上/林佩玟報導
民視最新八點檔《豆腐媽媽》正緊鑼密鼓的拍攝中，演員們也沒日沒夜的趕拍，而飾演「萬家」長媳的陳仙梅，透露已連著好幾天都早上四點多起床去工作，一路拍到很晚才收工，直呼「我都覺得我的身體不是我的」！
而許多觀眾關心《豆腐媽媽》何時上檔，陳仙梅突搶先寫道「忙了二個月 總算...要上檔了」，看到這時網友好期待要公布開播日期，沒想到陳仙梅接著說「總算...要上檔了 什麼時候不知道」，令人心情跟著坐雲霄飛車，以為有新消息釋出了。
不過陳仙梅表示，雖然還不知道《豆腐媽媽》確切上檔日期，但是已經開始跑宣傳活動，近日她和同劇演員王晴、李運慶一起上民視《姊妹亮起來》節目，仙梅直言「就表示快了」，要觀眾敬請期待之外，並掛胸脯保證「這一部戲絕對好看，我保證！」。
