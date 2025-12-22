四季線上/綜合報導

民視八點檔收視神話即將再續新章，接檔熱播冠軍《好運來》的年度壓軸大戲《豆腐媽媽》，於今（22） 日舉辦盛大首映記者會。現場星光熠熠，不僅民視董事長王明玉、總經理廖季方率領萬星傳播製作單位以及「金獎名導」馮凱、金鐘編劇葉鳳英操刀。現場首度曝光精采試片，濃郁的親情張力與寫實的職人精神，讓在場媒體與貴賓無不紅了眼眶，展現出接棒「全國第一」的強大氣勢。

為了還原最道地的豆腐文化，劇組特別與桃園市豆腐商業同業公會、大房豆干及桃園市文化基金會深度合作，演員群更親自下場學習磨豆、壓豆腐。謝瓊煖透露：「我們做豆腐都是來真的，而且都素顏上陣，展現真實感」。

民視新戲《豆腐媽媽》首映會星光閃閃！謝瓊煖、藍葦華、蘇晏霈、曾智希盛裝出席

《豆腐媽媽》由萬星傳播精心製作，集結總製作人黃錦鳳、製作人蔣明燁、總編劇葉鳳英等黃金班底。總導演馮凱上台感性表示，這部戲是用最純粹、最濃厚的感情，帶領觀眾在歲末年終感受到希望與溫暖。

隨著首映試片結束，全劇主要卡司也正式亮相，強大陣容橫跨實力派與新生代，萬家豆腐坊的謝瓊煖、洪都拉斯、藍葦華、陳仙梅、蘇晏霈、李運慶、曾子益、曾智希、宮美樂、馬國弼；豪門世家的吳皓昇、李沛綾、潘奕如、王晴、羅子惟；不曾見過太陽的李家吳鈴山、張倩、曾智希、郭忠祐；實力派演員王耿豪、范瑞君、胡鴻達、吳政澔、黃尚禾、陳志強、于浩威、黃子玲、張世賢、徐千京、黃靖雅等人都盛裝出席，展現向心力！

活動高潮落在「萬家豆腐」的驚喜演出，由宮美樂跟錦雯創作的歌曲「豆腐媽媽」，帶領家族成員大跳「豆腐媽媽舞」，活力四射的表現瞬間點燃現場氣氛，大家更是一起全場跳起來，展現勢在必行的奪冠信心。

導演更是呼籲全國觀眾：「明晚8點，先看《好運來》精彩大結局，再看《豆腐媽媽》轟動首播！」 敬請鎖定民視無線台，感受這部最具台灣味的溫暖好戲。

