民視獨家曝光「大谷翔平球員卡」 市場喊價破百萬美金

生活中心／綜合報導

隨著日本球星〝大谷翔平〞，在美國職棒大聯盟的好表現，大谷的「棒球卡」價值，也頻頻創新高，2018年大谷翔平登上大聯盟，新人年所推出的球員卡，如今市場價格，傳出喊到超過百萬美金，收藏家低調提供珍藏品，堪稱台灣目前最高單價，兩張大谷翔平球員卡，獨家曝光。

大谷翔平球員卡收藏家 phyloxeralu表示「(卡片)有料 (布)料裡面的最高級，其實就是LOGO，不管是NBA的LOGO，還是大聯盟的LOGO。」小心翼翼打開保護盒，取出已經用卡殼固定好的棒球卡，全世界獨一無二，大谷翔平新人年，王朝系列親簽卡，首度在鏡頭前曝光。大谷翔平球員卡收藏家 phyloxeralu表示「每一年都可以出一張，其中獨一無二的，就是新人的那一年，你也不知道他未來是多厲害，你不知道 你不會知道，只能說你在新人年的時候，有幸運得到這一張，那這一張就是跟你有緣份。」卡片上頭，還有2018年大谷翔平，當時比賽裁剪身上部分配件，鑲嵌而成的紀念卡片，這張神卡價值上看百萬美金。

廣告 廣告

民視獨家曝光！「大谷翔平新人年球員卡」 市場喊價破百萬美金

大谷翔平新人年Bowman系列全球僅五張球員卡 其中一張在台灣上看百萬美金（圖／民視新聞）

大谷翔平球員卡收藏家 胖哥表示「大谷現在的簽名已經有改了，這是第一版的。」同樣來自大谷翔平新人年，Bowman系列全球僅五張的球員卡，留下的是大谷翔平早期簽名，市場喊價一樣突破百萬美金，收藏家胖哥回憶起當年開箱，宛如就像中樂透一般。大谷翔平球員卡收藏家 胖哥表示「就有點中樂透的感覺，這個系列是第一個開始的RC(新人卡)，這又是五張 限量五張的 五分之二，所以等於說全世界，我就跟其他四個人平起平坐，只輸ONE OF ONE一張的。」日本球星大谷翔平，有望在明年世界棒球經典賽登場，兩張新人年出產的球員卡，堪稱是台灣目前單價最高的大谷翔平棒球卡。球員卡玩家天天表示「這兩張算最頂的，兩張到底哪一張好，講真的 很難比較。」

民視獨家曝光！「大谷翔平新人年球員卡」 市場喊價破百萬美金

台灣YouTuber「拉西哥」開箱分享抽中全球唯三 大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡（圖／拉西哥LAC YouTube）

台灣YouTuber「拉西哥」，剛開箱分享，抽中全球只有三張，大谷翔平50轟50盜頂級黑王朝棒球卡，市價逾一百萬美金，超過三千萬台幣，隨著大谷翔平身價翻倍，球員卡的價值，跟著水漲船高。

原文出處：民視獨家曝光！「大谷翔平新人年球員卡」 市場喊價破百萬美金

更多民視新聞報導

大谷「全球唯一球員卡」降落台灣！YTR當場反應曝光

大谷50轟50盜3張棒球卡 最後一張獎落台灣開箱!

大谷翔平打經典賽 蔡其昌認「他是可敬又可怕的對手」但球圓的

