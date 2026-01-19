台美關稅拍板定案，台灣對等關稅調降為15%且不疊加，這樣的消息對國內的台灣鯛上下游業者來說，是一項大利多。因為自從2025年7月開始，有超過半年時間，因為關稅政策的未明，加上中間又遇到高雄市政府烏龍檢驗事件，導致台灣鯛出口延宕，原本要出口到美國的台灣鯛堆放在倉庫都賣不出去。





民視異言堂（影）／關稅利多定心丸 台灣鯛競爭力超車中、巴、越

台灣鯛就是改良後的吳郭魚，15%的輸美關稅對業者是大利多。(圖／民視異言堂)













台灣鯛最大的外銷市場是美國。（圖／民視異言堂）

郭建賢是台灣鯛協會理事長，也是嘉義大學水生生物科學系助理教授，他表示，台灣鯛最大的外銷市場是美國，而我們的主要競爭對手國為中國和巴西，他們的輸美稅率為50%，另一個對手國越南也有20%，因此這回台美談判的結果，台灣的稅率將更有競爭力，對業者來說是一個定心丸。

圖片＂2025年12月高雄市衛生局發生烏龍檢測事件，市長陳其邁還站在第一線道歉。（圖／民視新聞）

外銷可望突破，但內銷問題還得面對。尤其目前台灣鯛的市場，近十年因為輸美市場的萎縮，大約有六成是重在國內市場的銷售。2025年12月，高雄市衛生局發生一起烏龍事件！原先公佈一款市售的台灣鯛魚排，檢出＂不得檢出＂的動物用藥；後來發現是檢驗人員，將儀器設定值放大10倍導致的錯誤，高雄市長陳其邁雖為此道歉，研究人員也移送檢調，新聞迅息落幕，然而，消費者有了既定印象，短時間對台灣鯛的負面印象，不是說改就改。

圖說：家庭結構和飲食結構改變，國內消費喜歡買方便料理的魚片或魚排，而不是一整條魚。（圖／民視新聞）

再加上，國內去年進口大量吳郭魚魚片，有超過千噸，嘉義養殖業者蔡蕙琦表示，有的國外進口魚片未標示來源，容易造成魚目混珠的情形，有的口感不佳，會讓消費者誤以為這是國產台灣鯛，她希望政府能加強源頭查緝和末端產地標示，才不會打擊好不容易建立起來的台灣鯛產業，讓國內養殖業者心血付諸流水。更詳盡的故事，請點選YouTube觀看完整專題報導。

原文出處：民視異言堂(影)／關稅利多定心丸 台灣鯛競爭力超車中、巴、越

