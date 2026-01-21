《民視第一發發發》侯怡君每套禮服6位數四個月訂製！年後為了媽媽要幫老家翻新

娛樂中心／黃韻靜 攝影／潘怡如 綜合報導

2026《民視第一發發發》第一段百人大開場主持群之一侯怡君，忙碌拍攝八點檔《好運來》完美收官創下高收視，馬不停蹄加入除夕特別節目主持陣容，與白冰冰、陽帆、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃一起攜手百人大開場主持，侯怡君笑說在民視這麼多年，不管有沒有要表演，她都謹慎規劃要準備個4個月以上，因為拍戲關係這次只參與主持，但兩套禮服都讓她燒腦4個月，每一套都砸下6位數訂製打造！

《民視第一發發發》侯怡君每套禮服6位數四個月設計！設計師為了她都躲起來

侯怡君

主持服裝白色長洋裝中間簍空性感滿分，侯怡君說：「白色主持服是手工訂製，鑽石是一顆一顆黏上去，看不見的細節都是我設計造型團隊的巧思」，也提到打版從肩線道腰圍，經過四個月反覆無數次試穿跟修改，是最適合她活動跟伸展的完美剪裁。

六位數手工訂製禮服花費四個月

六位數手工訂製禮服花費四個月

另外一套多層次綠色打鼓戰服，她暱稱這是「兒時記憶的綠」，全新訂製與設計，只為了跟陽帆、阿翔、籃籃一起與民視總經理廖季方一起打鼓迎馬年，侯怡君說：「難得擊鼓這個橋段第一次有女生，衣服如果選紅色就會變成背景、金色會變成18銅人，光是跟設計團隊討論穿什麼就非常激烈」，後來終於選定中國風的改良旗袍綠上衣搭配短裙，侯怡君笑說光是上半身的綠色就用了三種，找到布料還要選花紋，肩膀還有讓我打鼓的時候可以大動作都不擔心，裙子上的配件跟材質，都是萬中選一。

侯怡君全新訂製擊鼓戰服

侯怡君全新訂製擊鼓戰服

這些林林總總的細節，侯怡君笑說電話上百通，當時正在拍攝戲劇最忙的時候，足足花費4個月以上準備，希望把最美一面帶給觀眾，也讓她以後回顧每一年表演或主持的時候，都是這麼美。被問到每一套禮服的繁瑣跟細緻，設計師會不會不敢接妳電話？侯怡君笑說真的有，某年《發發發》準備舞蹈表演，設計師直接躲到澳門都不回電話，她搞笑說：「我知道他住哪裡，就天天去他家找他」，當時設計師說他來不及製作，他還帶了5個朋友到他家幫忙黏鑽石做手工，侯怡君說這些回想起來都是很特別的回憶。

侯怡君

侯怡君

侯怡君提到過年會老樣子回南投老家，享受甜蜜跟幸福的家庭生活，照顧腦傷媽媽數十年的她，除了每一年的大紅包讓媽媽看到一定笑開懷的數字，年後還規劃要把老家翻新，設計一個適合媽媽安養又好照護的環境，孝順的她提到家人都是滿滿的開心，要把最好的都給媽媽。





左起陽帆、侯怡君、民視總經理廖季方、籃籃以及阿翔

左起陽帆、侯怡君、民視總經理廖季方、籃籃以及阿翔

